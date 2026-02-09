В Испании машинисты начали трехдневную забастовку после смертельных аварий на железной дороге

В понедельник движение поездов в Испании было нарушено, поскольку машинисты начали трехдневную забастовку в знак протеста против условий безопасности после двух смертельных аварий в январе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Акция, возглавляемая основным профсоюзом машинистов Semaf, была объявлена после того, как 46 человек погибли в результате схода с рельсов скоростного поезда в Андалусии, а еще один человек погиб в аварии в Каталонии двумя днями позже. Министр транспорта Оскар Пуэнте провел безрезультатные переговоры с профсоюзами в выходные, пытаясь остановить забастовку.

"Это длительное ухудшение безопасности на железной дороге неприемлемо", - заявила Semaf.

Забастовки дополнили хаотичное состояние железнодорожного сообщения последних недель после январских аварий.

В Барселоне и окружающем регионе Каталонии пригородные поезда регулярно задерживаются или отменяются со времени аварии 20 января, поскольку пути проверяют и ремонтируют. Грузовые перевозки во Францию, а также в порты Барселоны и Валенсии также пострадали.

В Испании поезда в среднем перевозят около 1,4 миллиона пассажиров в день в рамках примерно 5 000 рейсов. Страна имеет более 3 000 километров высокоскоростных железных дорог, что делает ее второй по величине сетью в мире, по данным инфраструктурного оператора Adif.

Высокоскоростные поезда значительно пострадали после аварии 18 января в Андалусии, поскольку скорость движения была снижена, что увеличило время в пути. Поезда вынуждены двигаться медленнее, когда машинисты сообщают о проблемах с безопасностью на путях, которые требуют проверки.

Железнодорожный кризис усилил политическое давление на правительство премьер-министра Педро Санчеса. Каталония является одним из главных электоральных регионов премьера.

Пригородные поезда в Испании обслуживает государственная компания Renfe, которая также является основным оператором высокоскоростных перевозок. Другая государственная компания, Adif, контролирует железнодорожную инфраструктуру. Ouigo, контролируемая французским государством, и Iryo, принадлежащая итальянскому государству, также осуществляют высокоскоростные перевозки.

