В Испании машинисты начали трехдневную забастовку после смертельных аварий на железной дороге

08:22
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине
8 февраля, 23:32
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА
8 февраля, 23:42
Новый приговор для Наргес Мохаммади: Нобелевскую лауреатку приговорили к 7,5 годам заключения
8 февраля, 23:56
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТО
9 февраля, 00:20
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки
05:05
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 79371 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 72874 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Кайя Каллас
Соединённые Штаты
Украина
Село
Европа
Китай
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
06:52
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

В Испании машинисты начали трехдневную забастовку после смертельных аварий на железной дороге

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Машинисты Испании начали трехдневную забастовку из-за неудовлетворительных условий безопасности после двух смертельных аварий в январе. Акция профсоюза Semaf привела к нарушению движения поездов.

В Испании машинисты начали трехдневную забастовку после смертельных аварий на железной дороге

В понедельник движение поездов в Испании было нарушено, поскольку машинисты начали трехдневную забастовку в знак протеста против условий безопасности после двух смертельных аварий в январе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Акция, возглавляемая основным профсоюзом машинистов Semaf, была объявлена после того, как 46 человек погибли в результате схода с рельсов скоростного поезда в Андалусии, а еще один человек погиб в аварии в Каталонии двумя днями позже. Министр транспорта Оскар Пуэнте провел безрезультатные переговоры с профсоюзами в выходные, пытаясь остановить забастовку.

"Это длительное ухудшение безопасности на железной дороге неприемлемо", - заявила Semaf.

Забастовки дополнили хаотичное состояние железнодорожного сообщения последних недель после январских аварий.

В Барселоне и окружающем регионе Каталонии пригородные поезда регулярно задерживаются или отменяются со времени аварии 20 января, поскольку пути проверяют и ремонтируют. Грузовые перевозки во Францию, а также в порты Барселоны и Валенсии также пострадали.

В Испании поезда в среднем перевозят около 1,4 миллиона пассажиров в день в рамках примерно 5 000 рейсов. Страна имеет более 3 000 километров высокоскоростных железных дорог, что делает ее второй по величине сетью в мире, по данным инфраструктурного оператора Adif.

Шторм "Марта" опустошает поля Испании и Португалии: убытки аграриев достигают сотен миллионов евро07.02.26, 20:28 • 5456 просмотров

Высокоскоростные поезда значительно пострадали после аварии 18 января в Андалусии, поскольку скорость движения была снижена, что увеличило время в пути. Поезда вынуждены двигаться медленнее, когда машинисты сообщают о проблемах с безопасностью на путях, которые требуют проверки.

Железнодорожный кризис усилил политическое давление на правительство премьер-министра Педро Санчеса. Каталония является одним из главных электоральных регионов премьера.

Пригородные поезда в Испании обслуживает государственная компания Renfe, которая также является основным оператором высокоскоростных перевозок. Другая государственная компания, Adif, контролирует железнодорожную инфраструктуру. Ouigo, контролируемая французским государством, и Iryo, принадлежащая итальянскому государству, также осуществляют высокоскоростные перевозки.

В Испании произошла четвертая железнодорожная авария за неделю: пригородный поезд столкнулся с краном23.01.26, 00:35 • 4296 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Каталония
Педро Санчес
Валенсия
Bloomberg L.P.
Франция
Испания