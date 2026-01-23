В Испании произошла четвертая железнодорожная авария за неделю: пригородный поезд столкнулся с краном

Серия масштабных железнодорожных инцидентов в Испании продолжилась аварией в регионе Мурсия, где пассажирский поезд протаранил стрелу крана. Министерство транспорта страны подтвердило происшествие, которое произошло на фоне растущего недовольства железнодорожников из-за критического состояния безопасности на путях. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Авария произошла недалеко от портового города Картахена, когда стрела крана, использовавшегося для обслуживания уличного освещения, неожиданно выдвинулась на железнодорожную территорию. Движущаяся часть механизма разбила окна пригородного поезда, проезжавшего мимо. В результате столкновения шестеро пассажиров получили легкие травмы, однако поезд удержался на рельсах, что помогло избежать большего количества жертв.

Черная неделя испанской железной дороги

Этот случай стал четвертым серьезным инцидентом за последние семь дней. Самой кровавой стала катастрофа в Андалусии, где столкновение скоростного поезда привело к гибели по меньшей мере 43 человек.

Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения

Кроме того, во вторник вблизи Барселоны из-за ливней на пути обрушилась стена, что привело к сходу поезда с рельсов и смерти машиниста. Еще одна авария в тот же день зафиксирована в северо-восточной части Каталонии.

Реакция властей и профсоюзов

Министр транспорта Оскар Пуэнте подтвердил, что причиной последней аварии стало вторжение строительной техники в зону движения поездов. В то же время главный профсоюз машинистов уже объявил о подготовке к общенациональной забастовке. Железнодорожники требуют немедленного пересмотра стандартов безопасности и усиления контроля за инфраструктурными объектами, чтобы остановить волну смертельных аварий.

Испанские машинисты объявили общенациональную забастовку из-за серии смертельных аварий