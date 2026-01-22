$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 10126 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 16864 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 27134 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 19572 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32621 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35250 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20798 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21727 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 39524 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
The New York Times

Испанские машинисты объявили общенациональную забастовку из-за серии смертельных аварий

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Профсоюз машинистов Испании объявил трехдневную забастовку с 9 по 11 февраля, требуя мер безопасности на железной дороге. Решение принято после трех сходов поездов с рельсов, приведших к гибели десятков людей, включая машинистов.

Испанские машинисты объявили общенациональную забастовку из-за серии смертельных аварий

Крупнейший профсоюз машинистов Испании анонсировал проведение трехдневной общенациональной забастовки, которая продлится с 9 по 11 февраля. Главным требованием железнодорожников является немедленное внедрение мер по обеспечению безопасности на железной дороге. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение о протесте было принято после трех последовательных сходов поездов с рельсов в течение 48 часов, что привело к гибели десятков людей, среди которых двое машинистов.

Хронология железнодорожных катастроф

Последний инцидент произошел во вторник в городе Гелида, недалеко от Барселоны. Пригородный поезд сошел с рельсов из-за обрушения подпорной стены во время сильных ливней. В результате аварии погиб машинист, еще четверо пассажиров получили тяжелые ранения.

Железнодорожная катастрофа с 41 погибшим в Испании: в МВД исключили диверсию20.01.26, 17:48 • 3748 просмотров

Этой трагедии предшествовала масштабная катастрофа в воскресенье вблизи Адамуза, что в южной провинции Кордова. Столкновение двух поездов стало одной из самых смертоносных железнодорожных аварий в Европе за последние годы. Жертвами трагедии стали 43 человека, включая одного из машинистов.

Ход расследования причин аварий

Эксперты и представители следственных групп сообщили об обнаружении крупного фрагмента техники вблизи места аварии в Адамузе. Вероятно, это часть ходовой части поезда, которую специалисты искали для установления точных причин столкновения.

Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения21.01.26, 03:20 • 16832 просмотра

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте подтвердил, что найденный обломок уже проанализирован и задокументирован. По предварительной версии следствия, детали конструкции могли отлететь в поток во время мощного удара от столкновения составов.

Машинисты отмечают, что состояние железнодорожной инфраструктуры и систем безопасности требует радикального обновления для предотвращения подобных катастроф в будущем. 

Одна из самых масштабных аварий Европы: в Испании не менее 40 погибших после столкновения поездов - Reuters19.01.26, 20:49 • 3728 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Reuters
Испания
Европа