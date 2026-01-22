Испанские машинисты объявили общенациональную забастовку из-за серии смертельных аварий
Профсоюз машинистов Испании объявил трехдневную забастовку с 9 по 11 февраля, требуя мер безопасности на железной дороге. Решение принято после трех сходов поездов с рельсов, приведших к гибели десятков людей, включая машинистов.
Крупнейший профсоюз машинистов Испании анонсировал проведение трехдневной общенациональной забастовки, которая продлится с 9 по 11 февраля. Главным требованием железнодорожников является немедленное внедрение мер по обеспечению безопасности на железной дороге. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Решение о протесте было принято после трех последовательных сходов поездов с рельсов в течение 48 часов, что привело к гибели десятков людей, среди которых двое машинистов.
Хронология железнодорожных катастроф
Последний инцидент произошел во вторник в городе Гелида, недалеко от Барселоны. Пригородный поезд сошел с рельсов из-за обрушения подпорной стены во время сильных ливней. В результате аварии погиб машинист, еще четверо пассажиров получили тяжелые ранения.
Этой трагедии предшествовала масштабная катастрофа в воскресенье вблизи Адамуза, что в южной провинции Кордова. Столкновение двух поездов стало одной из самых смертоносных железнодорожных аварий в Европе за последние годы. Жертвами трагедии стали 43 человека, включая одного из машинистов.
Ход расследования причин аварий
Эксперты и представители следственных групп сообщили об обнаружении крупного фрагмента техники вблизи места аварии в Адамузе. Вероятно, это часть ходовой части поезда, которую специалисты искали для установления точных причин столкновения.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте подтвердил, что найденный обломок уже проанализирован и задокументирован. По предварительной версии следствия, детали конструкции могли отлететь в поток во время мощного удара от столкновения составов.
Машинисты отмечают, что состояние железнодорожной инфраструктуры и систем безопасности требует радикального обновления для предотвращения подобных катастроф в будущем.
