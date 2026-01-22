Іспанські машиністи оголосили загальнонаціональний страйк через серію смертельних аварій
Київ • УНН
Профспілка машиністів Іспанії оголосила триденний страйк з 9 по 11 лютого, вимагаючи заходів безпеки на залізниці. Рішення ухвалено після трьох сходжень поїздів з рейок, що призвели до загибелі десятків людей, включаючи машиністів.
Найбільша профспілка машиністів Іспанії анонсувала проведення триденного загальнонаціонального страйку, який триватиме з 9 по 11 лютого. Головною вимогою залізничників є негайне впровадження заходів для гарантування безпеки на залізниці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Рішення про протест було прийняте після трьох послідовних сходжень поїздів з рейок протягом 48 годин, що призвели до загибелі десятків людей, серед яких двоє машиністів.
Хронологія залізничних катастроф
Останній інцидент стався у вівторок у місті Геліда, неподалік Барселони. Приміський поїзд зійшов з колії через обвал підпірної стіни під час сильних злив. Унаслідок аварії загинув машиніст, ще четверо пасажирів отримали важкі поранення.
Залізнична катастрофа з 41 загиблим в Іспанії: у МВС виключили диверсію20.01.26, 17:48 • 3748 переглядiв
Цій трагедії передувала масштабна катастрофа в неділю поблизу Адамуза, що в південній провінції Кордова. Зіткнення двох поїздів стало однією з найбільш смертоносних залізничних аварій у Європі за останні роки. Жертвами трагедії стали 43 особи, включаючи одного з машиністів.
Хід розслідування причин аварій
Експерти та представники слідчих груп повідомили про виявлення великого фрагмента техніки поблизу місця аварії в Адамузі. Ймовірно, це частина ходової частини поїзда, яку фахівці шукали для встановлення точних причин зіткнення.
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали поранення21.01.26, 03:20 • 16832 перегляди
Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте підтвердив, що знайдений уламок уже проаналізовано та задокументовано. За попередньою версією слідства, деталі конструкції могли відлетіти в потік під час потужного удару від зіткнення складів.
Машиністи наголошують, що стан залізничної інфраструктури та систем безпеки потребує радикального оновлення для запобігання подібним катастрофам у майбутньому.
Одна з наймасштабніших аварій Європи: в Іспанії щонайменше 40 загиблих після зіткнення потягів - Reuters19.01.26, 20:49 • 3728 переглядiв