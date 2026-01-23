В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за тиждень: приміський поїзд зіткнувся з краном

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 7456 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 16885 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 16582 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 15:45 • 17733 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 17912 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17047 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17383 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33171 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15863 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16369 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль22 січня, 12:48 • 10564 перегляди
Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання22 січня, 13:37 • 7772 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним22 січня, 13:45 • 12445 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 19472 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 13984 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 14066 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 19558 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33177 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 25961 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 79869 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Ілон Маск
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 4658 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 27221 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 23844 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 29746 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 67581 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за тиждень: приміський поїзд зіткнувся з краном

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Іспанії приміський потяг зіткнувся зі стрілою крана, що спричинило легкі травми у шістьох пасажирів. Це четверта залізнична аварія в країні за тиждень, що викликало невдоволення залізничників.

В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за тиждень: приміський поїзд зіткнувся з краном

Серія масштабних залізничних інцидентів в Іспанії продовжилася аварією в регіоні Мурсія, де пасажирський потяг протаранив стрілу крана. Міністерство транспорту країни підтвердило подію, яка сталася на тлі зростаючого невдоволення залізничників через критичний стан безпеки на коліях. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Аварія трапилася неподалік портового міста Картахена, коли стріла крана, що використовувався для обслуговування вуличного освітлення, неочікувано висунулася на залізничну територію. Рухома частина механізму розбила вікна приміського поїзда, що проїжджав повз. Внаслідок зіткнення шестеро пасажирів отримали легкі травми, проте потяг втримався на рейках, що допомогло уникнути більшої кількості жертв.

Чорний тиждень іспанської залізниці

Цей випадок став четвертим серйозним інцидентом за останні сім днів. Найкривавішою стала катастрофа в Андалусії, де зіткнення швидкісного поїзда призвело до загибелі щонайменше 43 осіб.

Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали поранення21.01.26, 03:20 • 17056 переглядiв

Окрім того, у вівторок поблизу Барселони через зливи на колії обвалилася стіна, що спричинило сходження поїзда з рейок та смерть машиніста. Ще одна аварія того ж дня зафіксована у північно-східній частині Каталонії.

Реакція влади та профспілок

Міністр транспорту Оскар Пуенте підтвердив, що причиною останньої аварії стало вторгнення будівельної техніки в зону руху поїздів. Водночас головна профспілка машиністів уже оголосила про підготовку до загальнонаціонального страйку. Залізничники вимагають негайного перегляду стандартів безпеки та посилення контролю за інфраструктурними об’єктами, щоб зупинити хвилю смертельних аварій. 

Іспанські машиністи оголосили загальнонаціональний страйк через серію смертельних аварій22.01.26, 03:00 • 3166 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Каталонія
Reuters
Іспанія