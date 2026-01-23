В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за тиждень: приміський поїзд зіткнувся з краном

Серія масштабних залізничних інцидентів в Іспанії продовжилася аварією в регіоні Мурсія, де пасажирський потяг протаранив стрілу крана. Міністерство транспорту країни підтвердило подію, яка сталася на тлі зростаючого невдоволення залізничників через критичний стан безпеки на коліях. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Аварія трапилася неподалік портового міста Картахена, коли стріла крана, що використовувався для обслуговування вуличного освітлення, неочікувано висунулася на залізничну територію. Рухома частина механізму розбила вікна приміського поїзда, що проїжджав повз. Внаслідок зіткнення шестеро пасажирів отримали легкі травми, проте потяг втримався на рейках, що допомогло уникнути більшої кількості жертв.

Чорний тиждень іспанської залізниці

Цей випадок став четвертим серйозним інцидентом за останні сім днів. Найкривавішою стала катастрофа в Андалусії, де зіткнення швидкісного поїзда призвело до загибелі щонайменше 43 осіб.

Окрім того, у вівторок поблизу Барселони через зливи на колії обвалилася стіна, що спричинило сходження поїзда з рейок та смерть машиніста. Ще одна аварія того ж дня зафіксована у північно-східній частині Каталонії.

Реакція влади та профспілок

Міністр транспорту Оскар Пуенте підтвердив, що причиною останньої аварії стало вторгнення будівельної техніки в зону руху поїздів. Водночас головна профспілка машиністів уже оголосила про підготовку до загальнонаціонального страйку. Залізничники вимагають негайного перегляду стандартів безпеки та посилення контролю за інфраструктурними об’єктами, щоб зупинити хвилю смертельних аварій.

