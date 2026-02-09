В Іспанії машиністи розпочали триденний страйк після смертельних аварій на залізниці

У понеділок рух поїздів у Іспанії було порушено, оскільки машиністи розпочали триденний страйк на знак протесту проти умов безпеки після двох смертельних аварій у січні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Акцію, очолену основною профспілкою машиністів Semaf, було оголошено після того, як 46 людей загинули внаслідок сходження з рейок швидкісного поїзда в Андалусії, а ще одна людина загинула в аварії в Каталонії двома днями пізніше. Міністр транспорту Оскар Пуенте провів безрезультатні переговори з профспілками у вихідні, намагаючись зупинити страйк.

"Це тривале погіршення безпеки на залізниці є неприйнятним", - заявила Semaf.

Страйки доповнили хаотичний стан залізничного сполучення останніх тижнів після січневих аварій.

У Барселоні та навколишньому регіоні Каталонії приміські поїзди регулярно затримуються або скасовуються з часу аварії 20 січня, оскільки колії перевіряють і ремонтують. Вантажні перевезення до Франції, а також до портів Барселони й Валенсії також зазнали впливу.

В Іспанії поїзди в середньому перевозять близько 1,4 мільйона пасажирів на день у межах приблизно 5 000 рейсів. Країна має понад 3 000 кілометрів високошвидкісних залізниць, що робить її другою за величиною мережею у світі, за даними інфраструктурного оператора Adif.

Високошвидкісні поїзди зазнали значного впливу після аварії 18 січня в Андалусії, оскільки швидкість руху було знижено, що збільшило час у дорозі. Поїзди змушені рухатися повільніше, коли машиністи повідомляють про проблеми з безпекою на коліях, які потребують перевірки.

Залізнична криза посилила політичний тиск на уряд прем’єр-міністра Педро Санчеса. Каталонія є одним із головних електоральних регіонів прем’єра.

Приміські поїзди в Іспанії обслуговує державна компанія Renfe, яка також є основним оператором високошвидкісних перевезень. Інша державна компанія, Adif, контролює залізничну інфраструктуру. Ouigo, що контролюється французькою державою, та Iryo, яка належить італійській державі, також здійснюють високошвидкісні перевезення.

