В Іспанії машиністи розпочали триденний страйк після смертельних аварій на залізниці

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 3752 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 7714 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 15965 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 33067 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 35734 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 34374 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 33990 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25764 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17511 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13152 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
72%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Опитування у ФРН: понад половина німців виступають за посилення допомоги Україні8 лютого, 23:32 • 7840 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА8 лютого, 23:42 • 12451 перегляди
Новий вирок для Наргес Мохаммаді: Нобелівську лауреатку засудили до 7,5 років ув'язнення8 лютого, 23:56 • 7292 перегляди
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТОPhoto9 лютого, 00:20 • 12366 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 10701 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 40509 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 62093 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 79669 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 73482 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 73160 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Кая Каллас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Село
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 5910 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 30256 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 43987 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 45204 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 53591 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)

В Іспанії машиністи розпочали триденний страйк після смертельних аварій на залізниці

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Машиністи Іспанії розпочали триденний страйк через незадовільні умови безпеки після двох смертельних аварій у січні. Акція профспілки Semaf призвела до порушення руху поїздів.

В Іспанії машиністи розпочали триденний страйк після смертельних аварій на залізниці

У понеділок рух поїздів у Іспанії було порушено, оскільки машиністи розпочали триденний страйк на знак протесту проти умов безпеки після двох смертельних аварій у січні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Акцію, очолену основною профспілкою машиністів Semaf, було оголошено після того, як 46 людей загинули внаслідок сходження з рейок швидкісного поїзда в Андалусії, а ще одна людина загинула в аварії в Каталонії двома днями пізніше. Міністр транспорту Оскар Пуенте провів безрезультатні переговори з профспілками у вихідні, намагаючись зупинити страйк.

"Це тривале погіршення безпеки на залізниці є неприйнятним", - заявила Semaf.

Страйки доповнили хаотичний стан залізничного сполучення останніх тижнів після січневих аварій.

У Барселоні та навколишньому регіоні Каталонії приміські поїзди регулярно затримуються або скасовуються з часу аварії 20 січня, оскільки колії перевіряють і ремонтують. Вантажні перевезення до Франції, а також до портів Барселони й Валенсії також зазнали впливу.

В Іспанії поїзди в середньому перевозять близько 1,4 мільйона пасажирів на день у межах приблизно 5 000 рейсів. Країна має понад 3 000 кілометрів високошвидкісних залізниць, що робить її другою за величиною мережею у світі, за даними інфраструктурного оператора Adif.

Шторм "Марта" спустошує поля Іспанії та Португалії: збитки аграріїв сягають сотень мільйонів євро07.02.26, 20:28 • 5458 переглядiв

Високошвидкісні поїзди зазнали значного впливу після аварії 18 січня в Андалусії, оскільки швидкість руху було знижено, що збільшило час у дорозі. Поїзди змушені рухатися повільніше, коли машиністи повідомляють про проблеми з безпекою на коліях, які потребують перевірки.

Залізнична криза посилила політичний тиск на уряд прем’єр-міністра Педро Санчеса. Каталонія є одним із головних електоральних регіонів прем’єра.

Приміські поїзди в Іспанії обслуговує державна компанія Renfe, яка також є основним оператором високошвидкісних перевезень. Інша державна компанія, Adif, контролює залізничну інфраструктуру. Ouigo, що контролюється французькою державою, та Iryo, яка належить італійській державі, також здійснюють високошвидкісні перевезення.

В Іспанії сталася четверта залізнична аварія за тиждень: приміський поїзд зіткнувся з краном23.01.26, 00:35 • 4296 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Каталонія
Педро Санчес
Валенсія
Bloomberg
Франція
Іспанія