Франция и Испания борются с лесными пожарами, под угрозой Бордо

Пожарные в понедельник боролись с масштабными лесными пожарами, угрожавшими французскому городу Бордо, в то время как бригады в Испании пытались взять под контроль серию лесных пожаров, бушующих с прошлой недели, в результате чрезвычайно жаркого и сухого лета в Западной Европе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Около 220 000 человек были эвакуированы во Франции, в то время как в соседней Испании более 75 000 человек получили приказ покинуть свои дома, а еще 30 000 – оставаться дома, сообщили власти в течение выходных.

Пожары во Франции, которые вспыхнули на прошлой неделе вблизи побережья Атлантического океана, сейчас находятся всего в 15 километрах от точек въезда в главную агломерацию Бордо.

"Это пожар такого масштаба, которого никогда раньше не видели", – заявил в понедельник мэр Сестаса Жером Стеффе. Сестас – один из пригородов, расположенный вблизи центральной части Бордо.

В Испании пожары полыхали в центральных провинциях Мадрид, Авила и Толедо. По словам министра окружающей среды Сары Агесен, пламя опустошило более 50 000 гектаров сельской местности в Авиле, что делает его крупнейшим лесным пожаром в новейшей истории Испании.

Отдельный пожар в восточной провинции Кастельон в Испании опустошил более 6 500 гектаров, сообщили региональные власти.

Лесные пожары вокруг Бордо на юго-западе Франции нанесли удар по региональной экономике, заявил в понедельник министр финансов Ролан Лескюр. Регион является одним из центров французского виноделия и главным центром туризма.

"Это как удар грома для региона, который мог бы обойтись без этого", – сказал Лескюр журналистам.

Правительство президента Эммануэля Макрона обсудит ситуацию с лесными пожарами на заседании кабинета министров в понедельник.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во вторник его правительство объявит чрезвычайное положение в сфере гражданской защиты для центральных провинций, пострадавших от лесных пожаров, что позволит выделить дополнительные средства на восстановление.

По словам Санчеса, с января в Испании сгорело более 150 000 гектаров, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как в Бордо, так и в Авиле средняя температура июля составила 32 градуса Цельсия, что почти на 6°C выше обычного максимума месяца между 1961 и 1990 годами, сообщает Reuters Climate Monitor.

Масштабы лесных пожаров этим летом в Европе создают нагрузку на ресурсы пожаротушения и вызывают вопросы о том, как реагировать.

В рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза Греция и Италия направили по два самолета Canadair для сброса воды для тушения пожаров, а Португалия развернула более 100 военнослужащих вместе с оборудованием.

По данным Министерства внутренних дел Испании, еще два самолета должны были прибыть из Турции.

По прогнозам метеорологической службы Франции, французские пожарные надеются воспользоваться более благоприятными условиями в понедельник, прежде чем температура снова поднимется до 37°C позднее на этой неделе в районе Бордо.

"Это гонка со временем, прежде чем вернется жара", – сказал Стеффе, мэр Сестаса.

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