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В Испании умерла женщина, чье выселение вызвало массовые протесты из-за жилищного кризиса

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Мария дель Кармен Абаскаль стала символом борьбы арендаторов после выселения из дома в Мадриде. После ее смерти протестующие собрались у парламента.

В Испании умерла женщина, чье выселение вызвало массовые протесты из-за жилищного кризиса

В Испании умерла 87-летняя Мария дель Кармен Абаскаль, известная как «Марикармен». Ее выселение из дома в Мадриде вызвало массовые протесты из-за жилищного кризиса в стране. Об этом сообщает издание AP, передает УНН.

Детали

Мария дель Кармен Абаскаль, 87-летняя женщина, выселение которой из ее многолетнего дома в Мадриде вызвало общенациональные протесты по всей Испании и спровоцировало политический кризис, умерла в среду в больнице.

Ожидалось, что после выписки из больницы она вернется домой. Компания, занимающаяся недвижимостью, которая выселила ее, чтобы сдавать квартиру в аренду по значительно более высокой цене, в конце концов уступила под огромным давлением общественности и согласилась позволить ей вернуться в квартиру.

Известная как «Марикармен», она стала символом для арендаторов, борющихся с кризисом доступности жилья в Испании. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье женщины

«Вся моя любовь семье и близким Марикармен. Также обнимаю всех нас, кто сегодня воспринимает эту утрату как свою собственную. Покойся с миром», – отметил Санчес.

По информации издания, после известия о смерти Абаскаль протестующие собрались у парламента Испании в Мадриде. Они скандировали: «Марикармен жива, борьба продолжается!».

Напомним

Десятки тысяч людей прошли маршем по улицам Мадрида в знак протеста против жилищного кризиса в Испании после того, как 87-летнюю женщину выселили из квартиры, в которой она прожила десятилетия

Премьер-министр Испании объявил досрочные выборы на фоне жилищного кризиса05.10.26, 12:11 • 5587 просмотров

Алла Киосак

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