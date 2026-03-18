Украина должна быть частью ЕС - премьер Испании Санчес
Киев • УНН
Педро Санчес заявил о неизменной поддержке евроинтеграции Украины во время встречи с Зеленским. Будущее Евросоюза напрямую связано с Украиной.
Украина должна стать частью Европейского Союза, и Испания последовательно поддерживает эту позицию. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время общения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
По его словам, будущее Европы напрямую связано с Украиной.
Будущее Европейского Союза имеет отношение к Украине. Правительство Испании и все общество считают, что Украина должна формировать часть Европейского Союза
Он подчеркнул, что несмотря на глобальные конфликты, поддержка Украины остается неизменной.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. У него запланированы встречи с премьером Санчесом и королем Фелипе VI.