Украина должна быть частью ЕС - премьер Испании Санчес

Украина должна стать частью Европейского Союза, и Испания последовательно поддерживает эту позицию. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время общения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

По его словам, будущее Европы напрямую связано с Украиной.

Будущее Европейского Союза имеет отношение к Украине. Правительство Испании и все общество считают, что Украина должна формировать часть Европейского Союза - сказал Санчес.

Он подчеркнул, что несмотря на глобальные конфликты, поддержка Украины остается неизменной.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. У него запланированы встречи с премьером Санчесом и королем Фелипе VI.