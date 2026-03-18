Україна має бути частиною ЄС - прем’єр Іспанії Санчес

Україна має стати частиною Європейського Союзу, і Іспанія послідовно підтримує цю позицію. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

За його словами, майбутнє Європи безпосередньо пов’язане з Україною.

Майбутнє Європейського Союзу має відношення до України. Уряд Іспанії і все суспільство вважають, що Україна має формувати частину Європейського Союзу - сказав Санчес.

Він наголосив, що попри глобальні конфлікти, підтримка України залишається незмінною.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. В нього заплановані зустрічі з прем'єром Санчесом та королем Феліпе VI.