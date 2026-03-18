Україна має бути частиною ЄС - прем’єр Іспанії Санчес
Київ • УНН
Педро Санчес заявив про незмінну підтримку євроінтеграції України під час зустрічі з Зеленським. Майбутнє Євросоюзу безпосередньо пов’язане з Україною.
Україна має стати частиною Європейського Союзу, і Іспанія послідовно підтримує цю позицію. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
За його словами, майбутнє Європи безпосередньо пов’язане з Україною.
Майбутнє Європейського Союзу має відношення до України. Уряд Іспанії і все суспільство вважають, що Україна має формувати частину Європейського Союзу
Він наголосив, що попри глобальні конфлікти, підтримка України залишається незмінною.
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. В нього заплановані зустрічі з прем'єром Санчесом та королем Феліпе VI.