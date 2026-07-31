Около 60 000 мигрантов прорвались в испанскую Сеуту из Марокко, 34 погибших - Испания и ЕС отреагировали

Фото: El Mundo

Около 60 000 мигрантов пересекли границу с Марокко и добрались до североафриканской территории Испании - Сеуты - со вчерашнего дня, число погибших достигло 34, сообщил местный губернатор Sky News, пишет УНН.

Детали

"Общее количество мигрантов, пересекших линию со вчерашнего дня, выросло до 60 000", сообщил Sky News местный губернатор Сеуты.

Он также подтвердил, что число погибших при пересечении границы достигло 34 человек.

Хуан Хесус Вивас, президент Сеуты, как сообщает RTVE Noticias, оценив, что 60 000 человек незаконно въехали в город, указал: "Реакция была запоздалой и недостаточной. Ситуация в Сеуте абсолютно неустойчива".

Испанские чиновники ранее заявляли, что, по оценкам, около 50 000 мигрантов пересекли анклав за последние 24 часа. Очевидный временный коллапс границы территории привел к волне осуждения со стороны европейских лидеров.

Перед этим чиновники, как отмечает BBC, оценивали, что за последние 24 часа около 49 000 мигрантов пересекли границу с Марокко на северную африканскую территорию Испании Сеуту по суше и морю.

До обнародования губернатором новой цифры было известно, что при попытке пересечения границы в Сеуте погибло 27 человек, о чем сообщили местные власти Sky News. Рахид Сбихин, глава ассоциации, представляющей офицеров Гражданской гвардии Испании в Сеуте, ранее заявил, что многие люди утонули, а другие погибли в давке.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию "нападением" и "нарушением" и заявил, что правительство работает над тем, чтобы вернуть всех нелегальных мигрантов в Марокко "как можно быстрее".

Это произошло после того, как Верховный суд Испании в этом месяце постановил, что мигранты, остановившиеся в море, пытаясь добраться до Сеуты или Мелильи, еще одного испанского эксклава, не могут быть немедленно возвращены в Марокко.

На видео и изображениях видно, как тысячи людей заплывают в город в четверг, тогда как местные СМИ сообщали, что пересечения продолжаются ночью.

Сеута, находящаяся на северном побережье Марокко, отделена от материковой Испании Гибралтарским проливом и долгое время была центром внимания мигрантов, пытающихся добраться до Европы.

Местные чиновники обратились в Мадрид за помощью после недавнего роста числа попыток пересечения границы, но в четверг наблюдались хаотичные сцены на фоне того, как пограничный контроль, очевидно, дал сбой, замечает BBC.



El Mundo сообщило в частности о "массовом прорыве на пограничном переходе Бени-Энзар, главном пути, соединяющем Марокко с Мелильей".

Поразительная оценка числа мигрантов испанскими чиновниками, как отмечается, свидетельствует о том, что количество мигрантов, въехавших в Сеуту за последний день или около того, может составлять более половины населения города, которое, по последним местным данным, составляет около 83 600 человек.

Позже Испания развернула свои вооруженные силы для усиления безопасности в Сеуте и в городе-побратиме Мелилье, где также за ночь было зарегистрировано от 300 до 400 пересечений границы.

Испания перебрасывает военных в Сеуту после массового прибытия мигрантов из Марокко

Что сказал Санчес

Выступая в пятницу, премьер-министр Санчес осудил пересечения границы и заявил, что это нападение на территориальную целостность Испании.

"То, что произошло вчера, было нападением, нарушением территориальной целостности Испании", – сказал Санчес, которого цитирует Sky News.

"Правительство Испании использует все ресурсы государства, чтобы гарантировать безопасность Сеуты", – добавил он.

Премьер-министр Испании заявил, что со вчерашнего дня Мадрид ускоряет репатриацию мигрантов, которые незаконно въехали в Сеуту. В координации с властями Сеуты центральное правительство подготовило временный центр для содействия документированию людей с целью репатриации мигрантов, которые незаконно въехали в испанский анклав, пояснил Санчес.

Санчес добавил, что правительство будет рассматривать вопрос укрепления границы с Марокко. Испанская гражданская гвардия также разместит буи на волнорезе, чтобы создать сдерживающий барьер.

Он сказал, что власти Марокко сотрудничают в отношении планов возвращения тех, кто незаконно въехал на территории.

Многие из тех, кто пересекает границу с Марокко, были молодыми людьми, в основном мужчинами, хотя в толпах также есть женщины и дети, и даже младенцы, указывает BBC.

По оценкам чиновников, по меньшей мере 7000 из тех, кто незаконно пересек территорию за последние 24 часа, являются несовершеннолетними.

Обычно, чтобы попытаться попасть в Сеуту, мигранты проплывают несколько километров дальше вдоль побережья. На этот раз, похоже, им удалось легко подойти к самому пограничному забору. Сначала некоторые даже шли вдоль скал на пирсе и обошли его, но большинству пришлось плыть вокруг, чтобы добраться до пляжей на другой стороне.

Непонятно, где были марокканские пограничники в этот момент и почему группы мигрантов не разогнали или не остановили.

Внезапный наплыв людей в четверг произошел после нескольких дней увеличения количества прибывающих, которые приплывали в Сеуту. Похоже, что весть об их успехе быстро распространилась, отмечает BBC.

Последний раз всплеск количества прибывающих, хотя и далеко не в таких масштабах, наблюдался в 2021 году. Тогда марокканские власти разрешили пересечь границу примерно 8000 человек после спора с Мадридом по поводу суверенитета Западной Сахары.

Этот дипломатический спор снова вспыхнул недавно после того, как премьер-министр Педро Санчес посетил Алжир, который поддерживает независимость региона.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что сотрудничает с Марокко, чтобы обеспечить возвращение всех, кто незаконно пересек границу на его территорию, "как можно скорее".

Санчес должен посетить Сеуту позднее в пятницу.

Реакция ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони очень быстро прокомментировала события в Сеуте, назвав снимки оттуда "шокирующими" и написав в социальных сетях, что такая "неконтролируемая иммиграция" является угрозой безопасности Европы.

Она сказала, что Италия рассмотрит возможность приостановления действия Шенгенского соглашения с Испанией в отношении свободного передвижения, хотя непонятно, что это означает на практике, учитывая, что эти две страны не являются соседями, и мигранты без документов вряд ли сядут на рейсы.

Министерство иностранных дел Италии позже уточнило свой ответ, призывая к приостановлению действия Шенгенского соглашения с Испанией на границе между Италией и Испанией, а не к полному исключению Испании из соглашения.

В любом случае, мигранты, прибывшие в Сеуту, сейчас застряли там, а не на материковой части Испании, указывает BBC.

Ее комментарии перекликнулись с аналогичными замечаниями министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес обвинил в использовании иммиграции как оружия для политических целей.

Министр иностранных дел Испании заявил, что такие замечания являются "неуместными" для "партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии".

Он также вызвал посла Италии в Мадриде в пятницу.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен поддержала предложение Мелони и заявила, что Испания не смогла защитить свою границу.

В Германии также начали реагировать. "Мы должны сейчас вместе с Испанией и другими странами ЕС срочно поговорить с Марокко. Только с помощью нашего южного соседа мы можем предотвратить новый масштабный миграционный поток в Европу", — заявил в разговоре с BILD заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гюнтер Крингс.

Он также призвал усилить контроль на границах, а представитель профсоюза немецкой полиции Мануэль Остерштайн потребовал подготовить федеральную полицию к возможному росту числа мигрантов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заняла твердую позицию по ситуации на границе Марокко с Сеутой.

Изображения, поступающие из Сеуты, неприемлемы. Мы не можем позволить никому приезжать в наш Союз, не соблюдая наши правила. Опасные пересечения границы должны быть немедленно прекращены. Сети незаконного ввоза мигрантов должны быть ликвидированы. А возвращение должно быть быстрым, как это позволяют наши правила. Я поручила двум комиссарам помочь контролировать ситуацию - написала фон дер Ляйен в X.

Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, по её словам, "уже тесно сотрудничает с Испанией и готов выезжать в критические точки". Он будет работать над дополнительной оперативной поддержкой Испании, в частности через Frontex, добавила она.

Еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица "поддерживает связь со своим марокканским коллегой", указала фон дер Ляйен.

"Я уверена, что наше тесное партнёрство с Марокко поможет достичь конкретных результатов", - подчеркнула глава Еврокомиссии.