Испания перебрасывает военных в Сеуту после массового прибытия мигрантов из Марокко

Испания решила привлечь Вооруженные силы для поддержки Гражданской гвардии в Сеуте после массового нелегального прибытия мигрантов из Марокко. Об этом сообщили источники в министерствах обороны и внутренних дел страны, передает EFE, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, военнослужащие будут действовать под координацией оперативного командования и помогать Гражданской гвардии в обеспечении безопасности.

В последние дни тысячи людей нелегально попали в испанский анклав Сеута через волнорез или вплавь. Правительство Испании заявило, что работает над возвращением всех нелегальных мигрантов в Марокко.

В Сеуту стягивают дополнительные силы

Для усиления охраны границы в Сеуту уже направили дополнительный взвод из 29 сотрудников Гражданской гвардии, а в ближайшее время прибудут еще два взвода численностью 40 человек. Также подразделение общественной безопасности усилят еще 30 правоохранителями из Андалусии.

Кроме того, в город направят две команды водолазов, корабль морской службы, дополнительных капитанов лодок, механиков, пилотов дронов, а Воздушную службу Гражданской гвардии усилят вертолетом.

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