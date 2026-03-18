Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Война на Ближнем Востоке влияет на поставки ПВО Украине, ищем альтернативы Patriot – Зеленский

Киев • УНН

Война на Ближнем Востоке привела к перенаправлению ракет-перехватчиков. Украина ищет альтернативы системам Patriot и наращивает собственное производство.

Война на Ближнем Востоке уже влияет на ситуацию с безопасностью в Европе и Украине, в частности на поставки систем противовоздушной обороны. Украина ищет альтернативы и наращивает собственное производство вооружения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, часть ресурсов ПВО уже направляется в другие регионы.

Война на Ближнем Востоке оказывает большое влияние на мир, на Европу и, конечно, на Украину. Часть ракет-перехватчиков уже либо отправлена, либо находится на пути в страны Ближнего Востока. Это, безусловно, влияет 

– заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что поставки Украине пока продолжаются.

Никто не остановил поставки Украине, мы имеем эти пакеты. Но, конечно, мы боимся, что они могут уменьшиться 

– отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже ведет переговоры с европейскими партнерами относительно возможного дефицита.

Я уже начал коммуникацию с европейцами, чтобы понять, на кого мы можем рассчитывать в случае большого дефицита ракет для ПВО. Это непросто, но я думаю, что мы найдем решение 

– сказал он.

Отдельно президент акцентировал на необходимости развития собственного производства.

Мы много производим – в частности дроны, и здесь у нас нет проблем. Но альтернатива – это увеличение финансирования и расширение производства в Украине или вместе с европейцами 

– пояснил Зеленский.

По его словам, ключевым ресурсом для этого может стать разблокирование финансирования.

Сейчас заблокировано 90 миллиардов долларов, и именно разблокирование этих средств может стать решением для наращивания производства 

– подчеркнул он.

Президент также отметил критическую потребность в создании альтернатив системам Patriot.

Мы должны найти альтернативы Patriot, в частности системам противоракетной обороны. Это нужно не только Украине, но и всей Европе 

– заявил Зеленский.

В то же время Украина уже помогает другим странам в защите от дронов, но подчеркивает: одной техники недостаточно.

Недостаточно просто передать дроны-перехватчики. Нужны инженеры, технологические команды, военные эксперты. Это не вопрос экспорта – это вопрос комплексного решения между правительствами 

– пояснил он.

По словам Президента, даже самые современные системы не гарантируют полной защиты.

Даже страны, которые имеют Patriot, понимают, что этого недостаточно для защиты гражданских, инфраструктуры, энергетики. Нужны быстрые и комплексные решения 

– подытожил Зеленский.

Андрей Тимощенков

