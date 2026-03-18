Война на Ближнем Востоке влияет на поставки ПВО Украине, ищем альтернативы Patriot – Зеленский
Киев • УНН
Война на Ближнем Востоке привела к перенаправлению ракет-перехватчиков. Украина ищет альтернативы системам Patriot и наращивает собственное производство.
Война на Ближнем Востоке уже влияет на ситуацию с безопасностью в Европе и Украине, в частности на поставки систем противовоздушной обороны. Украина ищет альтернативы и наращивает собственное производство вооружения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, часть ресурсов ПВО уже направляется в другие регионы.
Война на Ближнем Востоке оказывает большое влияние на мир, на Европу и, конечно, на Украину. Часть ракет-перехватчиков уже либо отправлена, либо находится на пути в страны Ближнего Востока. Это, безусловно, влияет
В то же время он подчеркнул, что поставки Украине пока продолжаются.
Никто не остановил поставки Украине, мы имеем эти пакеты. Но, конечно, мы боимся, что они могут уменьшиться
Зеленский подчеркнул, что Украина уже ведет переговоры с европейскими партнерами относительно возможного дефицита.
Я уже начал коммуникацию с европейцами, чтобы понять, на кого мы можем рассчитывать в случае большого дефицита ракет для ПВО. Это непросто, но я думаю, что мы найдем решение
Отдельно президент акцентировал на необходимости развития собственного производства.
Мы много производим – в частности дроны, и здесь у нас нет проблем. Но альтернатива – это увеличение финансирования и расширение производства в Украине или вместе с европейцами
По его словам, ключевым ресурсом для этого может стать разблокирование финансирования.
Сейчас заблокировано 90 миллиардов долларов, и именно разблокирование этих средств может стать решением для наращивания производства
Президент также отметил критическую потребность в создании альтернатив системам Patriot.
Мы должны найти альтернативы Patriot, в частности системам противоракетной обороны. Это нужно не только Украине, но и всей Европе
В то же время Украина уже помогает другим странам в защите от дронов, но подчеркивает: одной техники недостаточно.
Недостаточно просто передать дроны-перехватчики. Нужны инженеры, технологические команды, военные эксперты. Это не вопрос экспорта – это вопрос комплексного решения между правительствами
По словам Президента, даже самые современные системы не гарантируют полной защиты.
Даже страны, которые имеют Patriot, понимают, что этого недостаточно для защиты гражданских, инфраструктуры, энергетики. Нужны быстрые и комплексные решения
