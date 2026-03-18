Війна на Близькому Сході впливає на постачання ППО Україні, шукаємо альтернативи Patriot – Зеленський

Війна на Близькому Сході вже впливає на безпекову ситуацію в Європі та Україні, зокрема на постачання систем протиповітряної оборони. Україна шукає альтернативи та нарощує власне виробництво озброєння. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, частина ресурсів ППО вже спрямовується до інших регіонів.

Війна на Близькому Сході має великий вплив на світ, на Європу і, звичайно, на Україну. Частина ракет-перехоплювачів уже або відправлена, або перебуває на шляху до країн Близького Сходу. Це, безумовно, впливає – заявив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що постачання Україні наразі тривають.

Ніхто не зупинив поставки Україні, ми маємо ці пакети. Але, звичайно, ми боїмося, що вони можуть зменшитися – зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що Україна вже веде перемовини з європейськими партнерами щодо можливого дефіциту.

Я вже почав комунікацію з європейцями, щоб зрозуміти, на кого ми можемо розраховувати у випадку великого дефіциту ракет для ППО. Це непросто, але я думаю, що ми знайдемо рішення – сказав він.

Окремо президент акцентував на необхідності розвитку власного виробництва.

Ми багато виробляємо – зокрема дрони, і тут у нас немає проблем. Але альтернатива – це збільшення фінансування і розширення виробництва в Україні або разом із європейцями – пояснив Зеленський.

За його словами, ключовим ресурсом для цього може стати розблокування фінансування.

Зараз заблоковано 90 мільярдів доларів, і саме розблокування цих коштів може стати рішенням для нарощування виробництва – підкреслив він.

Президент також наголосив на критичній потребі у створенні альтернатив системам Patriot.

Ми маємо знайти альтернативи Patriot, зокрема системам протиракетної оборони. Це потрібно не тільки Україні, а й усій Європі – заявив Зеленський.

Водночас Україна вже допомагає іншим країнам у захисті від дронів, але наголошує: однієї техніки недостатньо.

Недостатньо просто передати дрони-перехоплювачі. Потрібні інженери, технологічні команди, військові експерти. Це не питання експорту – це питання комплексного рішення між урядами – пояснив він.

За словами Президента, навіть найсучасніші системи не гарантують повного захисту.

Навіть країни, які мають Patriot, розуміють, що цього недостатньо для захисту цивільних, інфраструктури, енергетики. Потрібні швидкі та комплексні рішення – підсумував Зеленський.

