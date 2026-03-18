росія заробила $10 млрд на війні в Ірані за два тижні - Зеленський

росія заробила близько 10 мільярдів доларів на зростанні цін на енергоресурси лише за перші два тижні бойових дій на Близькому Сході. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, ці кошти спрямовуються на продовження війни.

"Росія заробила на цій війні вже 10 мільярдів за перші два тижні бойових дій саме на цінах на енергоресурси. І всі зароблені гроші вона, безумовно, вкладає в зброю проти, як мінімум, проти нас", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що економічна вигода робить війну вигідною для кремля.

"Тому росії вигідна довга війна. Ну а весь світ повинен робити все, щоб війни закінчувалися", – підкреслив він.

