Україна намагалася зупинити постачання дронів з Ірану ще з початку війни – Зеленський

Україна з перших днів повномасштабного вторгнення намагалася налагодити контакт з Іраном, щоб припинити постачання дронів росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, попри дипломатичні спроби, Іран продовжив співпрацю з рф.

Україна намагалася контактувати з Іраном щодо зупинки постачання дронів до росії ще з початку повномасштабного вторгнення. Натомість Іран все одно продовжував навчати та постачати дрони – заявив Зеленський.

Понад 200 українських експертів перебувають у регіоні Близького Сходу та Перської затоки – Зеленський

Президент наголосив, що ці дії мали серйозні наслідки для України.

Саме ці дрони згодом спричинили катастрофічні удари по енергетичній інфраструктурі – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що через це не може мати позитивного ставлення до Ірану.

Жодного позитивного ставлення до Ірану я зараз не маю через їхні дії – додав Президент.

Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський