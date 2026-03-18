Україна намагалася зупинити постачання дронів з Ірану ще з початку війни – Зеленський
Київ • УНН
Україна намагалася зупинити постачання БПЛА через дипломатичні контакти з початку війни. Іран ігнорував заклики та продовжив навчання російських військ.
Україна з перших днів повномасштабного вторгнення намагалася налагодити контакт з Іраном, щоб припинити постачання дронів росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
За словами Глави держави, попри дипломатичні спроби, Іран продовжив співпрацю з рф.
Україна намагалася контактувати з Іраном щодо зупинки постачання дронів до росії ще з початку повномасштабного вторгнення. Натомість Іран все одно продовжував навчати та постачати дрони
Президент наголосив, що ці дії мали серйозні наслідки для України.
Саме ці дрони згодом спричинили катастрофічні удари по енергетичній інфраструктурі
Зеленський підкреслив, що через це не може мати позитивного ставлення до Ірану.
Жодного позитивного ставлення до Ірану я зараз не маю через їхні дії
