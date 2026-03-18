Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Главная
Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Украина пыталась остановить поставки дронов из Ирана еще с начала войны – Зеленский

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

Украина пыталась остановить поставки БПЛА через дипломатические контакты с начала войны. Иран игнорировал призывы и продолжил обучение российских войск.

Украина с первых дней полномасштабного вторжения пыталась наладить контакт с Ираном, чтобы прекратить поставки дронов россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, несмотря на дипломатические попытки, Иран продолжил сотрудничество с рф.

Украина пыталась контактировать с Ираном по поводу остановки поставок дронов в россию еще с начала полномасштабного вторжения. Однако Иран все равно продолжал обучать и поставлять дроны 

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что эти действия имели серьезные последствия для Украины.

Именно эти дроны впоследствии нанесли катастрофические удары по энергетической инфраструктуре 

– отметил он.

Зеленский подчеркнул, что из-за этого не может иметь положительного отношения к Ирану.

Никакого положительного отношения к Ирану я сейчас не имею из-за их действий 

– добавил Президент.

