Украина пыталась остановить поставки дронов из Ирана еще с начала войны – Зеленский
Киев • УНН
Украина пыталась остановить поставки БПЛА через дипломатические контакты с начала войны. Иран игнорировал призывы и продолжил обучение российских войск.
Украина с первых дней полномасштабного вторжения пыталась наладить контакт с Ираном, чтобы прекратить поставки дронов россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, несмотря на дипломатические попытки, Иран продолжил сотрудничество с рф.
Украина пыталась контактировать с Ираном по поводу остановки поставок дронов в россию еще с начала полномасштабного вторжения. Однако Иран все равно продолжал обучать и поставлять дроны
Президент подчеркнул, что эти действия имели серьезные последствия для Украины.
Именно эти дроны впоследствии нанесли катастрофические удары по энергетической инфраструктуре
Зеленский подчеркнул, что из-за этого не может иметь положительного отношения к Ирану.
Никакого положительного отношения к Ирану я сейчас не имею из-за их действий
