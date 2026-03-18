Украина пыталась остановить поставки дронов из Ирана еще с начала войны – Зеленский

Украина с первых дней полномасштабного вторжения пыталась наладить контакт с Ираном, чтобы прекратить поставки дронов россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, несмотря на дипломатические попытки, Иран продолжил сотрудничество с рф.

Украина пыталась контактировать с Ираном по поводу остановки поставок дронов в россию еще с начала полномасштабного вторжения. Однако Иран все равно продолжал обучать и поставлять дроны – заявил Зеленский.

Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский

Президент подчеркнул, что эти действия имели серьезные последствия для Украины.

Именно эти дроны впоследствии нанесли катастрофические удары по энергетической инфраструктуре – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что из-за этого не может иметь положительного отношения к Ирану.

Никакого положительного отношения к Ирану я сейчас не имею из-за их действий – добавил Президент.

У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину – Зеленский