Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский

$44.080.0650.580.09
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
15:05 • 11945 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
15:05 • 13455 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
14:51 • 11972 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
13:37 • 13007 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
13:00 • 14921 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 13430 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 23528 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:29 • 14517 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
17 марта, 10:34 • 12992 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Популярные новости
Генерал США Агуто после визита в Киев попал в скандал из-за алкоголя и секретных материалов17 марта, 08:50 • 12650 просмотра
Турция готова гарантировать безопасность переговоров по Украине17 марта, 10:40 • 6268 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 26695 просмотра
Мужчина оставил предсмертное сообщение - прокуратура раскрыла детали трагедии с убийством ребенка и самоубийством под КиевомPhoto17 марта, 11:35 • 8972 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 12203 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 23524 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 27044 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 42382 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 57591 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 49969 просмотра
Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Зеленский заявил о развертывании более 200 специалистов в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. Команды помогают партнерам противодействовать иранскому террору.

Украина направила военных экспертов в ряд стран Ближнего Востока для помощи в защите от атак иранских дронов. Об этом во время выступления в парламенте Великобритании заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Президента, украинские специалисты уже работают в нескольких странах региона.

Сейчас находится 201 украинец в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию. Это военные эксперты, которые знают, как защищаться и как помочь от дронов "шахед" 

– сказал Зеленский.

Президент уточнил, что украинские команды уже находятся в нескольких государствах региона.

Наши команды уже находятся в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены 

– отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что Украина помогает партнерам противодействовать дроновому террору.

Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей имел успех 

– подчеркнул Президент.

Зеленский встретился с королем Чарльзом III17.03.26, 17:12 • 2326 просмотров

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.

По предоставленным данным,  сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.

Андрей Тимощенков

