Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский

Украина направила военных экспертов в ряд стран Ближнего Востока для помощи в защите от атак иранских дронов. Об этом во время выступления в парламенте Великобритании заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Президента, украинские специалисты уже работают в нескольких странах региона.

Сейчас находится 201 украинец в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию. Это военные эксперты, которые знают, как защищаться и как помочь от дронов "шахед"