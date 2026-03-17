Более 200 украинских экспертов находятся в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о развертывании более 200 специалистов в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. Команды помогают партнерам противодействовать иранскому террору.
Украина направила военных экспертов в ряд стран Ближнего Востока для помощи в защите от атак иранских дронов. Об этом во время выступления в парламенте Великобритании заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
По словам Президента, украинские специалисты уже работают в нескольких странах региона.
Сейчас находится 201 украинец в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию. Это военные эксперты, которые знают, как защищаться и как помочь от дронов "шахед"
Президент уточнил, что украинские команды уже находятся в нескольких государствах региона.
Наши команды уже находятся в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены
Он подчеркнул, что Украина помогает партнерам противодействовать дроновому террору.
Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей имел успех
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.
По предоставленным данным, сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.