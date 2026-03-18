Россия заработала $10 млрд на войне в Иране за две недели - Зеленский

Россия заработала около 10 миллиардов долларов на росте цен на энергоресурсы только за первые две недели боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

По словам главы государства, эти средства направляются на продолжение войны.

"Россия заработала на этой войне уже 10 миллиардов за первые две недели боевых действий именно на ценах на энергоресурсы. И все заработанные деньги она, безусловно, вкладывает в оружие против, как минимум, против нас", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что экономическая выгода делает войну выгодной для кремля.

"Поэтому России выгодна долгая война. Ну а весь мир должен делать все, чтобы войны заканчивались", – подчеркнул он.

Украина пыталась остановить поставки дронов из Ирана еще с начала войны – Зеленский