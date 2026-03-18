Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Россия заработала $10 млрд на войне в Иране за две недели - Зеленский

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Зеленский заявил о заработке РФ на энергоресурсах во время боевых действий. Эти средства Кремль направляет на финансирование оружия для продолжения войны.

Россия заработала около 10 миллиардов долларов на росте цен на энергоресурсы только за первые две недели боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

По словам главы государства, эти средства направляются на продолжение войны.

"Россия заработала на этой войне уже 10 миллиардов за первые две недели боевых действий именно на ценах на энергоресурсы. И все заработанные деньги она, безусловно, вкладывает в оружие против, как минимум, против нас", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что экономическая выгода делает войну выгодной для кремля.

"Поэтому России выгодна долгая война. Ну а весь мир должен делать все, чтобы войны заканчивались", – подчеркнул он.

