Социалисты потерпели историческое поражение на выборах в испанской Андалусии

Правящая Социалистическая партия Испании потерпела историческое поражение на региональных выборах в Андалусии. Согласно экзитполам, консервативная Народная партия может получить более половины из 109 мест в местном парламенте, в то время как социалисты — менее 30 мандатов. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Андалусия является самым густонаселенным автономным регионом Испании и десятилетиями считалась главным оплотом социалистов. Партия непрерывно управляла регионом почти 40 лет, однако потеряла статус ведущей политической силы еще в 2019 году. Нынешние результаты могут стать худшими для социалистов за всю современную историю региона.

Популярность премьер-министра Испании Педро Санчеса в последнее время пошатнулась из-за коррупционных расследований, затронувших представителей Социалистической партии и людей из его окружения. В то же время сам Санчес не является фигурантом этих дел.

Выборы могут повлиять на политическую ситуацию в стране

Ожидается, что результаты голосования в Андалусии станут важным сигналом перед предстоящими парламентскими выборами в Испании. Регионы страны обладают широкими полномочиями в сферах здравоохранения, образования и жилищной политики, поэтому местные выборы часто рассматривают как показатель общенациональных политических настроений.

