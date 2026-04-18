Испания и Бразилия подписали 15 соглашений на фоне попыток Санчеса сформировать союз против Трампа
Киев • УНН
Педро Санчес и Лула да Силва заключили соглашения по ресурсам и ИИ. Лидеры стремятся реформировать ООН и ограничить влияние США на фоне международной напряженности.
Испания и Бразилия заключили пакет из 15 двусторонних соглашений во время первого саммита премьера Педро Санчеса и президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Подписанные документы охватывают сотрудничество в сферах критически важных полезных ископаемых, телекоммуникаций и искусственного интеллекта.
Отношения между Испанией и Бразилией выходят далеко за рамки сугубо двусторонних отношений
По его словам, мир сталкивается с "реакционной волной", которая подрывает мир и базовые ценности.
Попытка сформировать новый альянс
Встреча стала частью более широкой инициативы Испании по созданию международного блока, выступающего против политики президента США Дональда Трампа. В Барселоне проходят переговоры с участием около десятка лидеров, в том числе представителей Мексики, Южной Африки, Колумбии и Уругвая.
Участники саммита выразили несогласие с войной в Иране и подходами США к международной политике.
Я полностью понимаю, когда вы говорите "Нет войне"… ООН сегодня очень ослаблена
Реформа международной системы
Санчес призвал к реформированию многосторонней системы, в частности ООН, чтобы предоставить больше влияния странам Глобального Юга. Он также продвигает идею укрепления связей ЕС с партнерами вне США.
Испанский премьер стал одним из самых жестких критиков Трампа в ЕС. Ранее он выступил против ударов по Ирану и ограничил использование испанской инфраструктуры для военных операций США.
На этом фоне растет напряженность между Мадридом и Вашингтоном, в частности из-за отказа Испании увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП.
