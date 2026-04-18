Испания и Бразилия подписали 15 соглашений на фоне попыток Санчеса сформировать союз против Трампа

Испания и Бразилия заключили пакет из 15 двусторонних соглашений во время первого саммита премьера Педро Санчеса и президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подписанные документы охватывают сотрудничество в сферах критически важных полезных ископаемых, телекоммуникаций и искусственного интеллекта.

Отношения между Испанией и Бразилией выходят далеко за рамки сугубо двусторонних отношений – заявил Санчес.

По его словам, мир сталкивается с "реакционной волной", которая подрывает мир и базовые ценности.

Попытка сформировать новый альянс

Встреча стала частью более широкой инициативы Испании по созданию международного блока, выступающего против политики президента США Дональда Трампа. В Барселоне проходят переговоры с участием около десятка лидеров, в том числе представителей Мексики, Южной Африки, Колумбии и Уругвая.

Участники саммита выразили несогласие с войной в Иране и подходами США к международной политике.

Я полностью понимаю, когда вы говорите "Нет войне"… ООН сегодня очень ослаблена – заявил Лула, критикуя роль глобальных институтов.

Реформа международной системы

Санчес призвал к реформированию многосторонней системы, в частности ООН, чтобы предоставить больше влияния странам Глобального Юга. Он также продвигает идею укрепления связей ЕС с партнерами вне США.

Испанский премьер стал одним из самых жестких критиков Трампа в ЕС. Ранее он выступил против ударов по Ирану и ограничил использование испанской инфраструктуры для военных операций США.

На этом фоне растет напряженность между Мадридом и Вашингтоном, в частности из-за отказа Испании увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП.

