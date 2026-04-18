Испания и Бразилия подписали 15 соглашений на фоне попыток Санчеса сформировать союз против Трампа

17 апреля, 16:34 • 16718 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Эксклюзив
17 апреля, 14:55 • 37565 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
17 апреля, 14:09 • 24644 просмотра
Зеленский ввел санкции против более 120 российских командиров и религиозных пропагандистов
Эксклюзив
17 апреля, 12:57 • 23925 просмотра
Как донецкий "Шахтер" творил историю в Нидерландах - репортаж со стадионаPhotoVideo
Эксклюзив
17 апреля, 12:25 • 23563 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
17 апреля, 10:34 • 21323 просмотра
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
17 апреля, 10:25 • 22602 просмотра
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 24045 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗPhotoVideo
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 41374 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 43976 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Немец впервые выиграл суд с помощью ChatGPT вместо адвоката17 апреля, 20:04 • 9018 просмотра
В Париже осудили семерых граждан Молдовы за пророссийские граффити об Украине17 апреля, 20:16 • 3736 просмотра
Украина и Турция договорились о развитии оборонных проектов и обсудили мирные инициативы17 апреля, 20:38 • 2844 просмотра
В Севастополе сообщают о массированной атаке и взрывах, работает росПВО17 апреля, 22:58 • 13940 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла00:16 • 8070 просмотра
публикации
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серииPhotoVideo17 апреля, 15:20 • 19013 просмотра
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковородеPhoto17 апреля, 13:08 • 27911 просмотра
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля17 апреля, 10:20 • 32332 просмотра
"Медицинский апокалипсис", или как один обвиняемый в профессиональной халатности врач решил прикрыться всей отраслью17 апреля, 09:46 • 30876 просмотра
Топ самых дорогих автомобилей мира, сколько стоит роскошь на колесахPhoto16 апреля, 16:06 • 37666 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Педро Санчес
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Севастополь
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла00:16 • 8216 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 11231 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 19688 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 45224 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 51020 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen
Микоян МиГ-29

Испания и Бразилия подписали 15 соглашений на фоне попыток Санчеса сформировать союз против Трампа

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Педро Санчес и Лула да Силва заключили соглашения по ресурсам и ИИ. Лидеры стремятся реформировать ООН и ограничить влияние США на фоне международной напряженности.

Испания и Бразилия подписали 15 соглашений на фоне попыток Санчеса сформировать союз против Трампа

Испания и Бразилия заключили пакет из 15 двусторонних соглашений во время первого саммита премьера Педро Санчеса и президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Подписанные документы охватывают сотрудничество в сферах критически важных полезных ископаемых, телекоммуникаций и искусственного интеллекта.

Отношения между Испанией и Бразилией выходят далеко за рамки сугубо двусторонних отношений

– заявил Санчес.

По его словам, мир сталкивается с "реакционной волной", которая подрывает мир и базовые ценности.

Попытка сформировать новый альянс

Встреча стала частью более широкой инициативы Испании по созданию международного блока, выступающего против политики президента США Дональда Трампа. В Барселоне проходят переговоры с участием около десятка лидеров, в том числе представителей Мексики, Южной Африки, Колумбии и Уругвая.

Испания получила рекордные объемы российского газа на фоне войны на Ближнем Востоке17.04.26, 00:15 • 3122 просмотра

Участники саммита выразили несогласие с войной в Иране и подходами США к международной политике.

Я полностью понимаю, когда вы говорите "Нет войне"… ООН сегодня очень ослаблена

– заявил Лула, критикуя роль глобальных институтов.

Реформа международной системы

Санчес призвал к реформированию многосторонней системы, в частности ООН, чтобы предоставить больше влияния странам Глобального Юга. Он также продвигает идею укрепления связей ЕС с партнерами вне США.

Испанский премьер стал одним из самых жестких критиков Трампа в ЕС. Ранее он выступил против ударов по Ирану и ограничил использование испанской инфраструктуры для военных операций США.

На этом фоне растет напряженность между Мадридом и Вашингтоном, в частности из-за отказа Испании увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП.

Союзники по НАТО отказываются поддерживать план Трампа по блокаде Ормузского пролива - СМИ13.04.26, 19:30 • 5821 просмотр

Степан Гафтко

