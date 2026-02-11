$43.090.06
17:25 • 2118 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 4092 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 5826 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 10671 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 17920 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 15382 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 19350 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 30952 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24130 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38460 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 30952 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto
Премьер Испании заявил, что Маск вредит психическому здоровью подростков

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Илона Маска в нарушении испанских законов и негативном влиянии на психическое здоровье подростков. Санчес подчеркнул необходимость контролировать социальные сети.

Премьер Испании заявил, что Маск вредит психическому здоровью подростков

Глава правительства Испании Педро Санчес обвинил американского миллиардера и владельца соцсети Х Илона Маска в нарушении местного законодательства и нанесении вреда психическому здоровью подростков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Выступая в испанском парламенте, Санчес заявил, что Маск "постоянно нарушает испанские законы и разрушает психическое здоровье не только населения в целом, но и наиболее уязвимых слоев населения, таких как наша молодежь, те, кому меньше 16 лет".

Также он назвал социальные сети "недееспособным государством" и заявил, что Испания "должна взять под контроль социальные сети, потому что на психическом здоровье граждан, а особенно молодежи, зарабатывают деньги".

Напомним

Маск негативно высказался об испанском премьер-министре, который планирует ограничить доступ подростков к социальным сетям.

Испания и Греция предлагают запретить соцсети детям до 16 лет03.02.26, 20:59 • 3600 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Социальная сеть
Bloomberg L.P.
Илон Маск
Испания