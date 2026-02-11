Премьер Испании заявил, что Маск вредит психическому здоровью подростков
Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Илона Маска в нарушении испанских законов и негативном влиянии на психическое здоровье подростков. Санчес подчеркнул необходимость контролировать социальные сети.
Глава правительства Испании Педро Санчес обвинил американского миллиардера и владельца соцсети Х Илона Маска в нарушении местного законодательства и нанесении вреда психическому здоровью подростков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Выступая в испанском парламенте, Санчес заявил, что Маск "постоянно нарушает испанские законы и разрушает психическое здоровье не только населения в целом, но и наиболее уязвимых слоев населения, таких как наша молодежь, те, кому меньше 16 лет".
Также он назвал социальные сети "недееспособным государством" и заявил, что Испания "должна взять под контроль социальные сети, потому что на психическом здоровье граждан, а особенно молодежи, зарабатывают деньги".
Маск негативно высказался об испанском премьер-министре, который планирует ограничить доступ подростков к социальным сетям.
