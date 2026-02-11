Прем’єр Іспанії заявив, що Маск шкодить психічному здоров’ю підлітків

Голова уряду Іспанії Педро Санчес звинуватив американського мільярдера та власника соцмережі Х Ілона Маска у порушенні місцевого законодавства та завданні шкоди психічному здоров'ю підлітків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виступаючи в іспанському парламенті, Санчес заявив, що Маск "постійно порушує іспанські закони та руйнує психічне здоров'я не лише населення в цілому, а й найбільш вразливих верств населення, таких як наша молодь, ті, кому менше 16 років".

Також він назвав соціальні мережі "недієздатною державою" та заявив, що Іспанія "повинна взяти під контроль соціальні мережі, тому що на психічному здоров'ї громадян, а особливо молоді, заробляють гроші".

Нагадаємо

Маск негативно висловився про іспанського прем'єр-міністра, який планує обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років