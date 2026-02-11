$43.090.06
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30955 перегляди
Прем’єр Іспанії заявив, що Маск шкодить психічному здоров’ю підлітків

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Прем'єр Іспанії Педро Санчес звинуватив Ілона Маска у порушенні іспанських законів та негативному впливі на психічне здоров'я підлітків. Санчес наголосив на необхідності контролювати соціальні мережі.

Прем’єр Іспанії заявив, що Маск шкодить психічному здоров’ю підлітків

Голова уряду Іспанії Педро Санчес звинуватив американського мільярдера та власника соцмережі Х Ілона Маска у порушенні місцевого законодавства та завданні шкоди психічному здоров'ю підлітків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виступаючи в іспанському парламенті, Санчес заявив, що Маск "постійно порушує іспанські закони та руйнує психічне здоров'я не лише населення в цілому, а й найбільш вразливих верств населення, таких як наша молодь, ті, кому менше 16 років".

Також він назвав соціальні мережі "недієздатною державою" та заявив, що Іспанія "повинна взяти під контроль соціальні мережі, тому що на психічному здоров'ї громадян, а особливо молоді, заробляють гроші".

Нагадаємо

Маск негативно висловився про іспанського прем'єр-міністра, який планує обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.

Іспанія та Греція пропонують заборонити соцмережі дітям до 16 років03.02.26, 20:59 • 3600 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Соціальна мережа
Bloomberg
Ілон Маск
Іспанія