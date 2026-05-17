В здании бывшего Минтранса Венгрии нашли мешки с измельченными документами — Мадьяр
Киев • УНН
В подвале бывшего министерства в Венгрии обнаружили мешки с документами и агитацией «Фидес». Мадьяр заявил о подозрении в незаконном финансировании партии.
В здании бывшего Министерства строительства и транспорта Венгрии, которое сейчас является частью Офиса премьер-министра, обнаружены измельченные документы и предвыборные материалы, связанные с партией "Фидес". Об этом сообщает Daily News Hungary, пишет УНН.
Детали
Мадьяр обнародовал видео, на котором заявил, что сотрудники обнаружили в подвале здания по меньшей мере 15-20 мешков, наполненных измельченными документами, а также коробки с предвыборными материалами. Речь идет, в частности, о листовках и плакатах с лозунгом "Фидес — безопасный выбор", флагах и т.д.
По словам главы правительства, возникает подозрение относительно нескольких вероятных уголовных преступлений, включая незаконное финансирование партий. Компетентные органы должны расследовать, использовались ли государственные ресурсы или служащие для изготовления, хранения или распространения агитационных материалов в правительственном учреждении.
Государственное аудиторское управление должно было бы рассмотреть эти вопросы, конечно, полиция также проведет расследование
Он добавил, что следователи должны установить, кто приказал хранить и, вероятно, изготавливать агитационные материалы в здании министерства и были ли указания государственным служащим участвовать в этих мероприятиях.
