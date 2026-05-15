Мадьяр убрал ограждение возле бывшей резиденции Орбана и пригласил туда туристов
Киев • УНН
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приказал снести забор возле бывшей резиденции Виктора Орбана. Здание откроют для бесплатных посещений уже с этих выходных.
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приказал демонтировать ограждение возле бывшей резиденции Виктора Орбана - монастыря кармелитов в Будапеште, которое несколько лет ограничивало доступ журналистов и туристов в правительственный квартал. Об этом сообщает HVG, передает УНН.
Детали
В пятницу утром Мадьяр вместе с министрами начал демонтаж ограждения возле комплекса "Кармелита", где ранее располагалась резиденция венгерского премьера Виктора Орбана.
Я распорядился полностью демонтировать ограждение, которое стояло здесь с 2021 года
Во время мероприятия новый министр транспорта Давид Витези раскритиковал предыдущую власть за масштабные расходы на правительственный квартал в Будайской крепости.
Янош Лазар остановил развитие пригородных электричек, но на строительство правительственных объектов в замке деньги находились всегда. И никто никогда не спрашивал венгров, хотят ли они этого
По его словам, для завершения строительства в районе требуется еще от 500 до 1000 миллиардов форинтов.
Мадьяр также объявил, что здание бывшей резиденции премьера откроют для посетителей уже с этих выходных.
Кармелита будет открыта для общественности. Люди смогут свободно заходить внутрь. Также можно будет посетить бывшее министерство Антала Рогана и увидеть, в частности, знаменитую "сигарную комнату"
Он уточнил, что доступ к комплексу будет бесплатным, а экскурсии будут проводиться группами по 25 человек каждые 15 минут.
Кроме того, венгерские власти заявили о пересмотре контрактов на строительство правительственных объектов в районе Будайской крепости.
Мы расторгнем контракты с подрядчиками, которые не готовы завершать проекты с учетом интересов венгерского бюджета
