Медиаимперия Виктора Орбана распадается после его поражения на выборах — Reuters

Медийная империя, созданная правительством бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая была ключевой опорой 16 лет его пребывания у власти, стремительно распадается после выборов в прошлом месяце, внезапно завершивших его правление. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в течение нескольких недель после голосования, на котором убедительную победу одержала правоцентристская оппозиция во главе с Петером Мадьяром, из некоторых самых известных проорбановских медиа были отстранены руководящие фигуры, а ведущую новостную программу закрыли.

Тон государственных медиа изменился буквально за одну ночь: еще до того, как Мадьяр официально пришел к власти, там появилось больше голосов оппозиции, в то время как проорбановские инфлюенсеры почти исчезли из социальных сетей.

Это первые трещины в жестко контролируемой медийной системе Орбана, которая, вероятно, претерпит серьезные изменения при новой власти, принявшей присягу на этой неделе.

Мадьяр, назвавший государственные медиа "фабрикой лжи", пообещал восстановить свободу прессы, принять новый закон о медиа и создать новый медиарегулятор.

Брюссель наблюдает за реформами

Опытный националист Орбан в свое время получал одобрение консерваторов в Европе и США как архитектор "нелиберальной демократии", однако избиратели устали от обвинений в коррупции и экономической стагнации.

На выборах 12 апреля партия Мадьяра "Тиса" завершила 16-летнее правление Орбана и получила две трети мест в парламенте, необходимых для отмены его конституционных изменений.

Руководство ЕС внимательно следит за Венгрией как за тестовым примером восстановления демократических сдержек и противовесов — свобода медиа была одним из ключевых вопросов верховенства права, из-за которых правительство Орбана часто конфликтовало с Брюсселем.

При Орбане государственные медиа все больше переходили под контроль правительства, принимались новые медийные законы, а несколько частных изданий либо закрывались, либо переходили к пропрезидентским бизнесменам.

Венгрия опустилась с 23-го места в 2010 году до 74-го в 2026-м в индексе свободы прессы "Репортеров без границ". Правительство Орбана отрицало давление на медиа и заявляло, что соответствует стандартам ЕС в области свободы прессы.

Перестройка проорбановских медиа

Самый популярный телеканал Венгрии TV2 уволил директора новостей после выборов и снял с эфира свою главную новостную программу. Владелец канала, проорбановский бизнесмен Миклош Вазили, заявил, что программу закрыли из-за "эрозии бренда".

Ведущие новостей TV2 ранее поддерживали Орбана перед выборами.

На прошлой неделе главный редактор новостного сайта Index, поддерживавшего Орбана, был отстранен после того, как сайт признал, что опубликованный им документ о якобы тайном плане повышения налогов у Мадьяра "не был экономическим планом партии Тиса".

Этот фальшивый документ был ключевым элементом предвыборной кампании Орбана против Мадьяра. Index не прокомментировал, кто его создал.

В то же время в интернете группа молодых проорбановских инфлюенсеров Megafon резко сократила количество коротких видео в Facebook, по подсчетам фактчекингового сайта Lakmusz.hu.

"Историческая возможность" перестройки медиа

После выборов государственный телеканал M1 быстро начал меняться. Исследование аналитического центра Republikon показало, что ранее его освещение преимущественно поддерживало Орбана и изображало оппозицию негативно, но уже через неделю после выборов появилось больше разных голосов и более сбалансированное освещение.

Наиболее заметным это стало тогда, когда Мадьяра пригласили на государственное радио и телевидение, где он вступил в конфликт с журналистами, спрашивая, почему его раньше туда не приглашали.

В одном из первых указов в качестве премьер-министра он в четверг приказал провести "всеобъемлющий и немедленный" пересмотр государственных медиа и их финансирования.

Впрочем, создание действительно сбалансированных государственных медиа будет сложной задачей, говорят аналитики.

Антииммигрантская кампания повысила популярность Орбана и помогла ему выиграть выборы три раза подряд после 2010 года.

Отмена государственной рекламы

Еще одним столпом медийной системы Орбана был KESMA — конгломерат почти из 500 медиа, включая все региональные газеты, созданный союзниками в 2018 году.

Мадьяр заявил, что прекратит большой поток государственной рекламы в эту группу и пересмотрит ее создание, которое было освобождено от антимонопольного контроля.

