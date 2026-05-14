Длился более 6 лет. Петер Мадьяр отменил режим ЧП в Венгрии, введенный Орбаном
Новый премьер Петер Мадьяр отменил чрезвычайное положение в Венгрии. Страна прекращает правление через декреты Виктора Орбана и возвращается к нормальной жизни.
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отменил режим чрезвычайного положения, действовавший в стране с 2020 года. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.
По состоянию на сегодняшний день, спустя четыре года, военное положение чрезвычайной ситуации в Венгрии завершается, и вместе с ним мы также ставим точку в чрезвычайном правлении на основе декретов, введенном правительством Орбана шесть лет назад. Мы возвращаемся к нормальной жизни
Предшественник Мадьяра на посту главы правительства Венгрии Виктор Орбан вводил и продлевал режим чрезвычайного положения в Венгрии на протяжении шести лет, начиная с 2020 года. Сначала это происходило из-за пандемии коронавируса, а впоследствии продление чрезвычайного положения Орбан объяснял угрозой последствий российско-украинской войны.
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет принимать депутатский мандат и не будет работать в парламенте после выборов.