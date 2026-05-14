Длился более 6 лет. Петер Мадьяр отменил режим ЧП в Венгрии, введенный Орбаном

$43.970.0051.500.14
ukenru
13:14 • 14031 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
13:07 • 39514 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
12:22 • 18211 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
12:12 • 33764 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
12:02 • 25438 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Эксклюзив
14 мая, 10:46 • 20128 просмотра
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
14 мая, 09:24 • 25508 просмотра
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
14 мая, 08:53 • 45298 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto
14 мая, 06:15 • 23894 просмотра
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионовVideo
14 мая, 05:54 • 29519 просмотра
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.5м/с
43%
741мм
Популярные новости
Резерв, критическая инфраструктура или взносы на оборону - Раде предлагают изменить бронирование14 мая, 09:59 • 14166 просмотра
Под завалами многоэтажки в Киеве нашли тело 12-летней девочки14 мая, 10:25 • 30161 просмотра
Экс-министру Омеляну объявили подозрение в уклонении от военной службыPhoto14 мая, 10:37 • 23046 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда11:27 • 28240 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo13:35 • 9850 просмотра
публикации
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки13:07 • 39514 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва12:12 • 33764 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда11:27 • 28320 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto14 мая, 08:53 • 45298 просмотра
Как быстро отстирать чернила с одежды и не испортить любимую вещьPhoto14 мая, 07:00 • 50156 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Пекин
Иран
Реклама
УНН Lite
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo13:35 • 9958 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 42482 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 66435 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 71143 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 77168 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фокс Ньюс
Дипломатка

Длился более 6 лет. Петер Мадьяр отменил режим ЧП в Венгрии, введенный Орбаном

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Новый премьер Петер Мадьяр отменил чрезвычайное положение в Венгрии. Страна прекращает правление через декреты Виктора Орбана и возвращается к нормальной жизни.

Длился более 6 лет. Петер Мадьяр отменил режим ЧП в Венгрии, введенный Орбаном

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отменил режим чрезвычайного положения, действовавший в стране с 2020 года. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

По состоянию на сегодняшний день, спустя четыре года, военное положение чрезвычайной ситуации в Венгрии завершается, и вместе с ним мы также ставим точку в чрезвычайном правлении на основе декретов, введенном правительством Орбана шесть лет назад. Мы возвращаемся к нормальной жизни

- говорится в сообщении Мадьяра.

Дополнительно

Предшественник Мадьяра на посту главы правительства Венгрии Виктор Орбан вводил и продлевал режим чрезвычайного положения в Венгрии на протяжении шести лет, начиная с 2020 года. Сначала это происходило из-за пандемии коронавируса, а впоследствии продление чрезвычайного положения Орбан объяснял угрозой последствий российско-украинской войны.

Напомним

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет принимать депутатский мандат и не будет работать в парламенте после выборов.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Венгрия
Виктор Орбан