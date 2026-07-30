В Испании отменили чрезвычайное положение, объявленное из-за пожаров в Авиле и Мадриде
Киев • УНН
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о завершении чрезвычайного положения из-за пожаров. Ситуация в Кастилии-и-Леоне остается сложной из-за жары и 10 активных очагов огня.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в четвер объявил о завершении чрезвычайного положения, объявленного из-за пожаров в Авиле и Мадриде. Санчес считает, что реагирование на ситуацию было "эффективным с учетом масштаба пожара". Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.
Детали
Несмотря на это, ситуация в регионе Кастилия-и-Леон остается сложной из-за очередной волны аномальной жары. Там до сих пор тушат 10 активных очагов огня, а в трех районах этого региона объявили наивысший уровень опасности.
По данным издания, в провинции Самора пожар, который вспыхнул возле городка Фермоселье, за одни сутки уничтожил 11 тыс. гектаров земли. Из-за угрозы огня спасатели вывели в безопасные места более 800 жителей из 14 населенных пунктов провинции.
Сейчас более полусотни наземных и воздушных экипажей при поддержке военных продолжают укрощать стихию.
Тем временем усилия по сдерживанию уже стабилизированных пожаров в Авиле, Мадриде и Толедо продолжаются в этот четверг, чтобы предотвратить их повторную вспышку, а также продолжается мониторинг других активных пожаров, таких как пожары в Кастельоне и Таррагоне.
Напомним
Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля на окраинах столицы - Мадрида, что привело к эвакуации населения и перекрытию дорог.
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