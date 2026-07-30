В Испании отменили чрезвычайное положение, объявленное из-за пожаров в Авиле и Мадриде

Премьер-министр Испании Педро Санчес в четвер объявил о завершении чрезвычайного положения, объявленного из-за пожаров в Авиле и Мадриде. Санчес считает, что реагирование на ситуацию было "эффективным с учетом масштаба пожара". Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Детали

Несмотря на это, ситуация в регионе Кастилия-и-Леон остается сложной из-за очередной волны аномальной жары. Там до сих пор тушат 10 активных очагов огня, а в трех районах этого региона объявили наивысший уровень опасности.

По данным издания, в провинции Самора пожар, который вспыхнул возле городка Фермоселье, за одни сутки уничтожил 11 тыс. гектаров земли. Из-за угрозы огня спасатели вывели в безопасные места более 800 жителей из 14 населенных пунктов провинции.

Сейчас более полусотни наземных и воздушных экипажей при поддержке военных продолжают укрощать стихию.

Тем временем усилия по сдерживанию уже стабилизированных пожаров в Авиле, Мадриде и Толедо продолжаются в этот четверг, чтобы предотвратить их повторную вспышку, а также продолжается мониторинг других активных пожаров, таких как пожары в Кастельоне и Таррагоне.

Напомним

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля на окраинах столицы - Мадрида, что привело к эвакуации населения и перекрытию дорог.

Во Франции для борьбы с масштабным лесным пожаром привлекли военно-транспортный самолет A400M