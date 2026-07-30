В Испании отменили чрезвычайное положение, объявленное из-за пожаров в Авиле и Мадриде

$45.670.1351.060.01
ukenru
18:27 • 1306 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
17:39 • 11892 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
16:55 • 17055 просмотра
Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников из-за расследования НАБУ, а «Мексиканцу» предложил сдаться
16:32 • 22474 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги
16:04 • 19294 просмотра
Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога
15:46 • 22195 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены
13:49 • 28040 просмотра
Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицироватьPhoto
13:26 • 27459 просмотра
В Киеве избирают меру пресечения участнице событий на Борщаговке Валентине Молодой — в чем ее подозреваютPhoto
13:17 • 25839 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto
12:58 • 16941 просмотра
Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Жена посла РФ вызвала скандал в Канберре: представительницы Украины, Италии и Эстонии объявили бойкот4 ноября, 08:57 • 16273 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго4 ноября, 10:30 • 27924 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 27672 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню14:01 • 20638 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 20018 просмотра
публикации
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги16:32 • 22487 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены15:46 • 22202 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 27681 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
12:41 • 29502 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 78478 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Запорожская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет18:19 • 740 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 20017 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню14:01 • 20637 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto13:17 • 25837 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 31790 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Старлинк
СВИФТ
ATACMS
Крылатая ракета Storm Shadow

В Испании отменили чрезвычайное положение, объявленное из-за пожаров в Авиле и Мадриде

Киев • УНН

 • 4489 просмотра

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о завершении чрезвычайного положения из-за пожаров. Ситуация в Кастилии-и-Леоне остается сложной из-за жары и 10 активных очагов огня.

В Испании отменили чрезвычайное положение, объявленное из-за пожаров в Авиле и Мадриде

Премьер-министр Испании Педро Санчес в четвер объявил о завершении чрезвычайного положения, объявленного из-за пожаров в Авиле и Мадриде. Санчес считает, что реагирование на ситуацию было "эффективным с учетом масштаба пожара". Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Детали

Несмотря на это, ситуация в регионе Кастилия-и-Леон остается сложной из-за очередной волны аномальной жары. Там до сих пор тушат 10 активных очагов огня, а в трех районах этого региона объявили наивысший уровень опасности.

По данным издания, в провинции Самора пожар, который вспыхнул возле городка Фермоселье, за одни сутки уничтожил 11 тыс. гектаров земли. Из-за угрозы огня спасатели вывели в безопасные места более 800 жителей из 14 населенных пунктов провинции.

Сейчас более полусотни наземных и воздушных экипажей при поддержке военных продолжают укрощать стихию.

Тем временем усилия по сдерживанию уже стабилизированных пожаров в Авиле, Мадриде и Толедо продолжаются в этот четверг, чтобы предотвратить их повторную вспышку, а также продолжается мониторинг других активных пожаров, таких как пожары в Кастельоне и Таррагоне.

Напомним

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля на окраинах столицы - Мадрида, что привело к эвакуации населения и перекрытию дорог.

Во Франции для борьбы с масштабным лесным пожаром привлекли военно-транспортный самолет A400M25.07.26, 15:19 • 4825 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Ан-32П
Педро Санчес
Испания
Мадрид