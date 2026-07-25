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Во Франции для борьбы с масштабным лесным пожаром привлекли военно-транспортный самолет A400M

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Франция привлекает тяжелый самолет A400M для борьбы с лесным пожаром в Жиронде. Из-за стихии эвакуировано почти 197 тысяч человек, в том числе из пригородов Бордо.

Во Франции для борьбы с масштабным лесным пожаром привлекли военно-транспортный самолет A400M

Франция впервые привлечет тяжелый военно-транспортный самолет A400M, адаптированный для сброса огнегасящих веществ, к борьбе с масштабным лесным пожаром в регионе Жиронда. Из-за стихии уже эвакуированы почти 197 тысяч человек, в том числе жители пригородов Бордо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нюньеза, впереди спасателей ожидает сложная борьба со стихией.

Нас ждет долгая и очень сложная борьба с этим пожаром

- заявил Нюньез.

По его словам, наибольшее беспокойство вызывает пожар в департаменте Жиронда, который приблизился примерно на 30 километров к Бордо. Из-за прогнозируемого изменения направления ветра пламя может распространиться еще ближе к городу.

Для сдерживания огня пожарные прокладывают противопожарные полосы, применяют огнегасящие смеси и используют другие средства, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара. К ликвидации последствий также привлекли военных, а для населения из-за сильного задымления доставили 1,5 млн защитных масок.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню назвал ситуацию беспрецедентной.

Пожар в Жиронде стал настолько мощным, что уже создает собственные ветры

- отметил он.

Помимо Жиронды, крупный лесной пожар продолжается также в департаменте Ланды. В общей сложности из-за двух очагов возгорания свои дома покинули около 197 тысяч человек.

Напомним

Испания объявила чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров вблизи Мадрида.

Андрей Тимощенков

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