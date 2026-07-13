Число жертв масштабного лесного пожара на юге Испании возросло до 13

В результате масштабного лесного пожара в испанской провинции Альмерия погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, RTVE и агентство EFE.

Последней жертвой стала 93-летняя гражданка Великобритании, которая скончалась в больнице от полученных ожогов. Ещё десять человек считаются пропавшими без вести.

Что известно о погибших и пострадавших

Пожилая британка скончалась вечером 12 июля. По данным медиков, у неё были ожоги примерно 20% поверхности тела, а её состояние осложняли тяжёлые сопутствующие заболевания.

Ещё 12 человек погибли непосредственно в зоне пожара. Четверых из них нашли в сгоревшем автомобиле, ещё восемь тел обнаружили в выжженной долине. По предварительным данным, люди могли покинуть свои машины и пытались спастись пешком через русло пересохшей реки, однако оказались в ловушке.

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В больницах остаются семеро пострадавших, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Испанские правоохранители продолжают идентификацию тел. Эксперты получили генетические профили погибших и сравнивают их с образцами ДНК родственников. К работе привлекли консульские службы Великобритании, Бельгии и Франции.

По предварительной информации, среди жертв есть гражданин Испании, а большинство других погибших могут быть иностранцами, в частности британцами и бельгийцами. Окончательные данные обнародуют после завершения процедуры опознания.

Где возник пожар

Пожар вспыхнул 9 июля недалеко от муниципалитета Лос-Гальярдос в автономном сообществе Андалусия. Впоследствии огонь распространился в направлении горного населённого пункта Бедар и соседних общин.

По предварительным оценкам, выгорело около 7 тысяч гектаров лесов, сельскохозяйственных угодий и кустарников. Периметр пожара превысил 40 километров.

В критический момент огонь преодолел около 15 километров всего за два часа. Местами пламя продвигалось со скоростью до 100 метров в минуту.

Быстрому распространению пожара способствовали сильный ветер с порывами до 50 километров в час, жара, низкая влажность, сложный горный рельеф и большое количество сухой растительности.

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Десять человек остаются пропавшими без вести

По состоянию на 13 июля испанские правоохранители получили заявления о пропаже десяти человек. Ранее сообщалось о восьми пропавших без вести.

Власти не исключают поступления новых обращений от родственников, проживающих за пределами Испании. Часть пропавших может быть среди пока не идентифицированных погибших, поэтому количество жертв и пропавших без вести нельзя суммировать.

К поисковой операции привлекли около ста сотрудников Гражданской гвардии, военных, спасателей и кинологов. Сплошное обследование выгоревшей территории завершили 12 июля, новых тел тогда не нашли.

Эвакуация и борьба с огнём

Из-за пожара власти эвакуировали примерно 1,4–1,6 тысячи человек из Бедара, Лубрина, Лос-Гальярдоса, Антаса и других населённых пунктов.

После стабилизации ситуации сначала разрешили вернуться домой примерно 600 жителям, а 12 июля — ещё около тысячи эвакуированных. Большинство жилых домов в зоне распространения огня удалось спасти.

Огонь тушили более 500 пожарных и сотрудников экстренных служб, военные подразделения, вертолёты и самолёты. Спасателям удалось остановить распространение пламени через автомагистраль в направлении густонаселённых прибрежных районов.

На данный момент пожар объявлен стабилизированным, а его периметр — локализованным. В то же время это не означает полной ликвидации огня: внутри выгоревшей зоны могут оставаться отдельные очаги возгорания.

Споры по поводу оповещения жителей

Региональные власти заявляют, что жителям советовали оставаться в домах или пользоваться определёнными маршрутами эвакуации. По словам чиновников, часть погибших выбрала другой путь и попала в зону стремительного распространения огня.

Централизованные предупреждения на мобильные телефоны не отправляли. Власти объяснили это тем, что рекомендации для жителей различались в зависимости от расположения домов и направления движения пожара. Информацию передавали мэры, полиция и сотрудники экстренных служб.

В то же время родственники некоторых погибших утверждают, что люди не получили своевременных предупреждений. В частности, сын погибшего гражданина Бельгии заявил, что его отец и соседи начали убегать только тогда, когда пламя уже приблизилось к их домам.

Обстоятельства оповещения и эвакуации должны быть проверены в ходе расследования.

Предварительная версия причины пожара

Одной из основных версий возникновения пожара является падение или повреждение электрического кабеля вблизи дороги N-340A.

Сотрудники Гражданской гвардии, первыми прибывшие на место, обнаружили оборванный провод между двумя опорами и возгорание в придорожной канаве.

Компании Endesa и Red Eléctrica заявили, что линия им не принадлежит. По данным Endesa, кабель мог быть обесточен. Окончательную причину пожара, владельца линии и возможную ответственность за её обслуживание должно установить следствие.

Реакция властей

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семьям погибших. 13 июля он должен посетить передовой командный пункт в муниципалитете Турре и встретиться с руководителями экстренных служб.

В пострадавших муниципалитетах Лос-Гальярдос, Бедар, Антас и Лубрин открываются пункты, где местные жители смогут сообщить об ущербе и подать документы для получения государственной и региональной помощи.

Пожар в Альмерии стал одним из самых смертоносных в современной истории Испании. По количеству погибших он уже превысил пожар 2005 года в провинции Гвадалахара, во время которого погибли 11 пожарных.

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