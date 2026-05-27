В штаб-квартиру партии премьера Испании Санчеса пришли с обысками
Киев • УНН
Полиция Испании провела обыски в офисе правящей Социалистической партии в Мадриде. Следователи собирают доказательства по возможной схеме незаконного финансирования.
Испанская полиция в среду пришла в штаб-квартиру правящей Социалистической партии в Мадриде по судебному ордеру для сбора информации о возможной незаконной схеме финансирования, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Представитель Гражданской гвардии сообщил Reuters, что офицеры вошли в помещение, но не раскрыл никаких дополнительных деталей, так как производство является секретным.
Как пишет El País, также правоохранители обыскивают дома бывших лидеров социалистов и бизнесмена Переса Дольсета, в отношении которого также ведется следствие.
Партия премьер-министра Педро Санчеса пострадала от ряда коррупционных скандалов, включая различные расследования в отношении ключевых союзников и членов семьи.
