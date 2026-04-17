Си Цзиньпин принимает мировых лидеров в Пекине, пока Трамп конфликтует с союзниками – Bloomberg

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Председатель КНР принял лидеров Испании, Вьетнама и ОАЭ для укрепления связей. Мировые державы ищут стабильности в КНР из-за напряженной политики Трампа.

Си Цзиньпин принимает мировых лидеров в Пекине, пока Трамп конфликтует с союзниками – Bloomberg

Президент Китая Си Цзиньпин на этой неделе провел серию встреч с мировыми лидерами в Пекине, демонстрируя растущий интерес государств к сотрудничеству с КНР на фоне конфликтов США с союзниками и войны вокруг Ирана. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

По данным издания, в течение нескольких дней Си Цзиньпин провел по меньшей мере пять важных двусторонних встреч. Среди гостей были премьер-министр Испании Педро Санчес, наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохаммед, а также президент Вьетнама То Лам.

Bloomberg отмечает, что Китай пытается позиционировать себя как источник стабильности и защитника международных правил на фоне жесткой риторики президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и напряженности в отношениях Вашингтона с партнерами.

Мировые лидеры едут в Пекин, потому что все больше воспринимают Китай как страховку от непредсказуемых США 

– заявил эксперт Asia Society Policy Institute Нил Томас.

В то же время Трамп на этой неделе публично критиковал союзников, в частности премьер-министра Италии Джорджу Мелони и премьера Великобритании Кира Стармера. Также он резко высказался в адрес Папы Римского Льва XIV.

На этом фоне европейские и азиатские страны пытаются координировать действия без участия США. В частности, Франция и Великобритания организовали консультации около 40 государств по восстановлению безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Bloomberg подчеркивает, что Китай пока избегает прямого вмешательства в конфликт вокруг Ирана. Пекин призывает к деэскалации, однако не спешит брать на себя ключевую роль в переговорах.

В то же время Си Цзиньпин на этой неделе отдельно встретился с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым и отметил стабильность отношений между Пекином и москвой.

Аналитики отмечают, что Китай получает дипломатические дивиденды от глобальной нестабильности, однако до сих пор не продемонстрировал готовности перейти от критики США к активному урегулированию международных кризисов.

Андрей Тимощенков

