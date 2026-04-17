Трамп поблагодарил Иран за открытие "Иранского пролива"
Киев • УНН
Дональд Трамп назвал Ормузский пролив Иранским в своем сообщении. Министр иностранных дел Ирана подтвердил возобновление прохода во время перемирия.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на объявление об открытии Ормузского пролива и поблагодарил Иран. Правда, пролив американский лидер назвал Иранским, передает УНН.
Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!
Добавим
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт во время прекращения огня.