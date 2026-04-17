Трамп поблагодарил Иран за открытие "Иранского пролива"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на объявление об открытии Ормузского пролива и поблагодарил Иран. Правда, пролив американский лидер назвал Иранским, передает УНН.

Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо! - написал Трамп в Truth Social.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив открыт во время прекращения огня.