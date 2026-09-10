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Секретные документы раскрыли, что разведка Испании заранее предупреждала о массовом прорыве мигрантов в Сеуту

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Рассекреченные документы свидетельствуют, что CNI предупредила власти о массовом штурме границы за день до событий. В Сеуту направились более 72 000 мигрантов.

Секретные документы раскрыли, что разведка Испании заранее предупреждала о массовом прорыве мигрантов в Сеуту

Рассекреченные документы свидетельствуют, что испанская разведка неоднократно предупреждала власти о подготовке массового перехода границы из Марокко в Сеуту еще до начала миграционного кризиса. Обнародованные материалы могут поставить под сомнение заявления премьер-министра Педро Санчеса относительно того, насколько заблаговременно правительство знало об угрозе, сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Правительство Испании обнародовало около 40 документов, среди которых разведывательные отчеты, предупреждения, схемы и сообщения правоохранительных и специальных служб.

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29 июля, за день до начала массового перехода границы, Национальный разведывательный центр Испании (CNI) предупредил представителей правительства в Сеуте о призывах в социальных сетях "штурмовать забор и море" на следующий день в 20:00.

Разведка знала о масштабах подготовки

В одном из рассекреченных сообщений CNI отмечалось, что 2 группы, через которые распространялись соответствующие призывы, в общей сложности имели около 180 000 подписчиков.

Испанская разведка также передала информацию марокканским спецслужбам. По ее данным, мигрантов призывали попасть в Сеуту 30 июля, перелезть через пограничный забор или обогнув его по морю. Аналогичные предупреждения получила и Гражданская гвардия Испании.

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На следующий день люди начали массово пересекать границу. Всего в Сеуту направились более 72 000 мигрантов.

В разведывательном отчете Минобороны Испании за тот день также говорилось о пассивности марокканских сил. Авторы документа не исключали, что Марокко может использовать кризис в Сеуте для продвижения собственных стратегических интересов.

Обнародование секретных документов произошло на фоне критики правительства Санчеса из-за его реакции на кризис и массовых протестов в Испании.

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Степан Гафтко

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