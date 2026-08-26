Испания ускоряет возвращение мигрантов из Сеуты в Марокко
Киев • УНН
Испания одобрила меры по возвращению мигрантов, оставшихся в Сеуте после массового наплыва из Марокко. В анклаве находятся 3500–7000 человек.
Правительство Испании 25 августа одобрило меры для ускорения возвращения тысяч мигрантов, оставшихся в анклаве Сеута после массового наплыва из Марокко. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
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В конце июля в Сеуту прибыли более 70 тысяч мигрантов, большинство из них впоследствии вернулись в Марокко. По оценкам властей, в анклаве остаются от 3500 до 7000 человек, среди них — несовершеннолетние без сопровождения взрослых.
Испанские власти должны установить личности мигрантов и определить, имеют ли они право на международную защиту. Тех, кто не имеет такого права, могут вернуть в Марокко в соответствии с испанским законодательством.
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Для ускорения процесса правительство создало «единое руководство» для Сеуты во главе с министром территориальной политики Анхелем Виктором Торресом.
Приоритетом является возвращение и репатриация как можно большего количества людей, взрослых и несовершеннолетних, в соответствии с испанским законодательством и правами человека
В то же время Испания продолжит оказывать гуманитарную помощь просителям убежища и несовершеннолетним без сопровождения. На прошлой неделе правительство также объявило о создании центров приема на 1800 мигрантов.
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