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Іспанія пришвидшує повернення мігрантів із Сеути до Марокко

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Іспанія схвалила заходи для повернення мігрантів, які залишилися в Сеуті після масового напливу з Марокко. В анклаві перебувають 3500–7000 людей.

Іспанія пришвидшує повернення мігрантів із Сеути до Марокко

Уряд Іспанії 25 серпня схвалив заходи для пришвидшення повернення тисяч мігрантів, які залишилися в анклаві Сеута після масового напливу з Марокко. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Наприкінці липня до Сеути прибули понад 70 тисяч мігрантів, більшість із них згодом повернулися до Марокко. За оцінками влади, в анклаві залишаються від 3500 до 7000 людей, серед них - неповнолітні без супроводу дорослих.

Іспанська влада має встановити особи мігрантів та визначити, чи мають вони право на міжнародний захист. Тих, хто не має такого права, можуть повернути до Марокко відповідно до іспанського законодавства.

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Для пришвидшення процесу уряд створив "єдине керівництво" для Сеути на чолі з міністром територіальної політики Анхелем Віктором Торресом.

Пріоритетом є повернення та репатріація якомога більшої кількості людей, дорослих та неповнолітніх, відповідно до іспанського законодавства та прав людини

- заявив Торрес.

Водночас Іспанія продовжить надавати гуманітарну допомогу шукачам притулку та неповнолітнім без супроводу. Минулого тижня уряд також оголосив про створення центрів прийому на 1800 мігрантів.

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Степан Гафтко

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Марокко
Іспанія