Премьер Испании заявил, что останется на посту до выборов 2027 года, несмотря на коррупционные скандалы

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в воскресенье, что намерен оставаться на посту до парламентских выборов 2027 года, несмотря на рост коррупционных скандалов, охвативших его Социалистическую партию, ключевых союзников и лиц из его политического окружения. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Выступая на съезде молодежного крыла Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), Санчес защитил деятельность правительства после первого крупного поражения социалистов в Андалусии, которая ранее была одним из их бастионов.

"Социализм может споткнуться, но мы никогда не сдаемся", — заявил он. "Мы продолжим управлять до 2027 года. И даже дольше!"

Испанский лидер подчеркнул, что избирателям нужно больше времени, чтобы почувствовать результаты социальной и экономической политики правительства, отвергнув призывы к досрочным выборам на фоне судебных расследований.

Бывший премьер-социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро, давний союзник Санчеса, также находится под следствием Национального суда Испании по делу о влиянии и отмывании средств, связанному с финансовой помощью авиакомпании Plus Ultra, имеющей связи с Венесуэлой.

Недавно испанская полиция провела обыск в штаб-квартире PSOE в Мадриде в рамках отдельного расследования о предполагаемом вмешательстве в судебные процессы, связанные с нынешними и бывшими членами партии.

Как отмечает издание, скандалы обострили внутренние противоречия в социалистическом лагере.

Эмилиано Гарсия-Пейдж, влиятельный социалистический лидер автономии Кастилия-Ла-Манча и один из главных внутренних критиков Санчеса, заявил, что партия переживает самый опасный момент со времен возвращения Испании к демократии, и призвал к вотуму доверия или досрочным выборам.

Напряжение растет и среди региональных и сепаратистских партий, обеспечивающих Санчесу парламентскую поддержку.

"Учитывая ситуацию, мы считаем, что срок подходит к концу", — заявил лидер Баскской националистической партии (PNV) Айтор Эстебан, один из ключевых союзников коалиции. Каталонская партия Junts также призвала к досрочным выборам.

В то же время обе партии отказались поддерживать вотум недоверия Санчесу, предложенный ультраправой партией Vox.

Давление на Санчеса, вероятно, усилится в июне, когда Сапатеро должен дать показания 17–18 июня, а к лету ожидается решение Верховного суда по делу о коррупции, связанному с бывшим министром Хосе Луисом Абалосом.

