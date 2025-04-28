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Financial Times

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Дипломати вже зв'язалися з урядами: Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу в подоланні енергокризи

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України після відключень електроенергії. Українські дипломати вже контактують з урядами цих країн.

Дипломати вже зв'язалися з урядами: Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу в подоланні енергокризи

Глава МЗС України Андрій Сибіга на доручення Президента Володимира Зеленського запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи, передає УНН.

Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі. Україна має великий досвід. Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи 

- повідомив Сибіга.

За словами глави МЗС, українські дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті.

Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації 

- резюмував Сибіга.

Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж - Галущенко28.04.25, 17:06 • 2634 перегляди

Нагадаємо 

28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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