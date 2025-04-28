Дипломати вже зв'язалися з урядами: Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу в подоланні енергокризи
Київ • УНН
Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України після відключень електроенергії. Українські дипломати вже контактують з урядами цих країн.
Глава МЗС України Андрій Сибіга на доручення Президента Володимира Зеленського запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України у подоланні енергетичної кризи, передає УНН.
Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі. Україна має великий досвід. Навіть захищаючи свою Батьківщину від агресії, ми готові допомагати нашим друзям у важкі часи
За словами глави МЗС, українські дипломати у відповідних країнах вже зв'язалися з урядами та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті.
Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими партнерами для подальшої координації
Україна готова допомогти Європі у відновленні енергомереж - Галущенко28.04.25, 17:06 • 2634 перегляди
Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики.