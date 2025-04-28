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Дипломаты уже связались с правительствами: Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергокризиса

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины после отключений электроэнергии. Украинские дипломаты уже контактируют с правительствами этих стран.

Дипломаты уже связались с правительствами: Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергокризиса

Глава МИД Украины Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса, передает УНН.

Только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе. У Украины большой опыт. Даже защищая свою Родину от агрессии, мы готовы помогать нашим друзьям в трудные времена 

- сообщил Сибига.

По словам главы МИД, украинские дипломаты в соответствующих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть предприняты.

Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации 

- резюмировал Сибига.

Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей - Галущенко28.04.25, 17:06 • 2622 просмотра

Напомним 

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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