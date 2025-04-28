Дипломаты уже связались с правительствами: Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергокризиса
Киев • УНН
Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины после отключений электроэнергии. Украинские дипломаты уже контактируют с правительствами этих стран.
Глава МИД Украины Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса, передает УНН.
Только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украины после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе. У Украины большой опыт. Даже защищая свою Родину от агрессии, мы готовы помогать нашим друзьям в трудные времена
По словам главы МИД, украинские дипломаты в соответствующих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть предприняты.
Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации
Украина готова помочь Европе в восстановлении энергосетей - Галущенко28.04.25, 17:06 • 2622 просмотра
Напомним
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества.