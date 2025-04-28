Испания объявила чрезвычайное положение из-за масштабного отключения электроэнергии
Киев • УНН
В Испании объявлено чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии. Экстренное совещание правительства решает ситуацию, миллионы людей без света.
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии, охватившего большую часть Пиренейского полуострова. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В министерстве добавили, что чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые в этом нуждаются. Сейчас уже Мадрид, Андалусия и Эстремадура попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя контроль общественного порядка и другие функции.
Правительство страны созвало экстренное кризисное совещание, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию.
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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что миллионы людей в Испании, Португалии и некоторых частях южной Франции остались без электроэнергии после "серьезного сбоя" в европейской электросистеме.
Напомним
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества и привычных сервисов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Еврокомиссии помочь в восстановлении энергоснабжения на Пиренейском полуострове после масштабного отключения электроэнергии.
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