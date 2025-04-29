В Испании сообщили о 4 жертвах блэкаута: люди погибли из-за неосторожного обращения с огнем

В Испании зафиксировали гибель четырех человек, ставших жертвами масштабного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове накануне. Об этом сообщает EuroNews со ссылкой на местные власти, передает УНН.

Детали

Информация о первых жертвах блэкаута, произошедшего в Испании и Португалии 28 апреля, стала известна сегодня. Как сообщила местная власть Испании, один человек погиб в Мадриде в результате пожара, вызванного свечой. А в Табоадели, Галисия, супружеская пара и их сын погибли от вдыхания угарного газа.

Исчезновение электроснабжения нарушило работу транспорта, тысячи людей застряли в тоннелях метро. Предприятия преждевременно закрылись, не выполнив планы, а люди на много часов остались без мобильной связи.

Блэкаут в Европе: Испания и Португалия приходят в себя от масштабного сбоя в энергоснабжении

По состоянию на данный момент чрезвычайное положение в Испании, объявленное вчера, отменено во всех регионах, кроме Валенсии, где власти просили оставить его в силе, пока не удастся восстановить работу всей инфраструктуры.

Напомним

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии, которое охватило большую часть Пиренейского полуострова.