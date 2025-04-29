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Блэкаут в Европе: Испания и Португалия приходят в себя от масштабного сбоя в энергоснабжении

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Западная Европа постепенно приходит в себя от масштабного сбоя в энергоснабжении. В Испании восстановлено более 35% мощностей, в Португалии снова с электроснабжением 2,5 миллиона потребителей.

Блэкаут в Европе: Испания и Португалия приходят в себя от масштабного сбоя в энергоснабжении

Западная Европа постепенно оправляется от последствий масштабного сбоя в энергоснабжении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Так, в Португалии возобновлено электроснабжение для 2,5 миллионов потребителей Техники также возобновили электроснабжение 85 из 89 подстанций.

Тем временем в Испании возобновлено более 35% мощностей и 51% подстанций. Премьер-министр страны Педро Санчес отметил, что причина обесточивания до сих пор неизвестна.

Этого никогда раньше не было. Чтобы вы понимали, 15 гигаватт эквивалентны примерно 60% спроса страны

- отметил он.

При этом Санчес признал, что пока нельзя с уверенностью сказать, когда ситуация с энергоснабжением вернется в нормальное состояние.

Напомним

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение.

Глава МИД Украины Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского предложил помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

У нас есть значительный опыт: Зеленский предложил премьеру Испании помощь в восстановлении энергосистемы29.04.25, 00:51 • 1032 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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