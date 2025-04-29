Блэкаут в Европе: Испания и Португалия приходят в себя от масштабного сбоя в энергоснабжении
Киев • УНН
Западная Европа постепенно приходит в себя от масштабного сбоя в энергоснабжении. В Испании восстановлено более 35% мощностей, в Португалии снова с электроснабжением 2,5 миллиона потребителей.
Западная Европа постепенно оправляется от последствий масштабного сбоя в энергоснабжении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Так, в Португалии возобновлено электроснабжение для 2,5 миллионов потребителей Техники также возобновили электроснабжение 85 из 89 подстанций.
Тем временем в Испании возобновлено более 35% мощностей и 51% подстанций. Премьер-министр страны Педро Санчес отметил, что причина обесточивания до сих пор неизвестна.
Этого никогда раньше не было. Чтобы вы понимали, 15 гигаватт эквивалентны примерно 60% спроса страны
При этом Санчес признал, что пока нельзя с уверенностью сказать, когда ситуация с энергоснабжением вернется в нормальное состояние.
Напомним
28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение.
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