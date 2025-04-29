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У нас есть значительный опыт: Зеленский предложил премьеру Испании помощь в восстановлении энергосистемы

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Владимир Зеленский предложил Испании помощь в связи с масштабным отключением электроэнергии. Украинские специалисты готовы подключиться к восстановлению энергосистемы Испании.

У нас есть значительный опыт: Зеленский предложил премьеру Испании помощь в восстановлении энергосистемы

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом относительно чрезвычайной ситуации, произошедшей в энергосистеме этой страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, Украина за годы войны и российских ударов по нашей энергосистеме приобрела значительный опыт в противодействии любым энергетическим вызовам, и в частности блэкаутам.

Что бы ни случилось, мы всегда готовы помогать и поддерживать наших друзей

- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские специалисты могут присоединиться к работам по восстановлению энергосистемы Испании.

"Поручил министру энергетики Украины действовать максимально оперативно. Наши технические специалисты готовы помогать", - заверил Президент.

Напомним

28 апреля в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, что оставило миллионы людей без электричества. Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение.

Глава МИД Украины Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского предложил помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия помогает в восстановлении энергосистемы Пиренейского полуострова28.04.25, 17:26 • 2558 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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