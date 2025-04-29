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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
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Маємо значний досвід: Зеленський запропонував прем'єру Іспанії допомогу у відновленні енергосистеми

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Володимир Зеленський запропонував Іспанії допомогу у зв'язку з масштабним відключенням електроенергії. Українські фахівці готові долучитися до відновлення енергосистеми Іспанії.

Маємо значний досвід: Зеленський запропонував прем'єру Іспанії допомогу у відновленні енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом щодо надзвичайної ситуації, що сталася в енергосистемі цієї країни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і зокрема блекаутам.

Що б не сталося, ми завжди готові допомагати й підтримувати наших друзів

- зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що українські фахівці можуть долучитися до робіт із відновлення енергосистеми Іспанії.

"Доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно. Наші технічні спеціалісти готові допомагати", - запевнив Президент.

Нагадаємо

28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан.

Глава МЗС України Андрій Сибіга на доручення Президента Володимира Зеленського запропонував допомогу України у подоланні енергетичної кризи.

Фон дер Ляєн: Єврокомісія допомагає у відновленні енергосистеми Піренейського півострова28.04.25, 17:26 • 2586 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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