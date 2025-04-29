Маємо значний досвід: Зеленський запропонував прем'єру Іспанії допомогу у відновленні енергосистеми
Київ • УНН
Володимир Зеленський запропонував Іспанії допомогу у зв'язку з масштабним відключенням електроенергії. Українські фахівці готові долучитися до відновлення енергосистеми Іспанії.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом щодо надзвичайної ситуації, що сталася в енергосистемі цієї країни. Про це повідомляє УНН.
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За словами глави держави, Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і зокрема блекаутам.
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Він підкреслив, що українські фахівці можуть долучитися до робіт із відновлення енергосистеми Іспанії.
"Доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно. Наші технічні спеціалісти готові допомагати", - запевнив Президент.
Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан.
Глава МЗС України Андрій Сибіга на доручення Президента Володимира Зеленського запропонував допомогу України у подоланні енергетичної кризи.
Фон дер Ляєн: Єврокомісія допомагає у відновленні енергосистеми Піренейського півострова28.04.25, 17:26 • 2586 переглядiв