Блекаут у Європі: Іспанія та Португалія оговтуються від масштабного збою в енергопостачанні
Київ • УНН
Західна Європа поступово оговтується від масштабного збою в енергопостачанні. В Іспанії відновлено понад 35% потужностей, в Португалії знову з електропостачанням 2,5 мільйонів споживачів.
Західна Європа поступово оговтується від наслідків масштабного збою в енергопостачанні. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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Так, у Португалії відновлено електропостачання для 2,5 мільйонів споживачів Техніки також відновили електропостачання 85 із 89 підстанцій.
Тим часом в Іспанії відновлено понад 35% потужностей та 51% підстанцій. Прем’єр-міністр країни Педро Санчес зазначив, що, причина знеструмлення досі невідома.
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При цьому Санчес визнав, що наразі не можна з упевненістю сказати, коли ситуація з енергопостачанням повернеться до нормального стану.
Нагадаємо
28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан.
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