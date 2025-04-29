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The New York Times

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Жодна гіпотеза не виключається: Санчес про розслідування масштабного відключення електроенергії в Іспанії

Київ • УНН

 • 1828 перегляди

Прем'єр Іспанії заявив, що розслідують причини відключення світла в Іспанії та Португалії. Влада створила комісію, яка вивчить роль приватних енергетичних компаній.

Жодна гіпотеза не виключається: Санчес про розслідування масштабного відключення електроенергії в Іспанії
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Петро Санчес заявив, що "жодна гіпотеза не виключається" після того, як національні постачальники електроенергії підтвердили, що кібератака не є причиною великого відключення електроенергії в Іспанії та Португалії. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Виступаючи у вівторок після відновлення електропостачання в обох країнах, Санчес пообіцяв "дістатися до суті" безпрецедентного відключення електроенергії, яке сталося на Піренейському півострові в понеділок, 28 квітня.

Він також сказав, що хоча ще зарано точно знати, що пішло не так з електропостачанням, уроки будуть винесені для запобігання подальшим подібним інцидентам у майбутньому.

Зрозуміло, що те, що сталося вчора, не може повторитися. Влада докопається до суті цього питання, проведе всі необхідні реформи та вживе необхідних заходів, щоб уникнути повторення подій понеділка

– сказав Санчес, оголосивши про створення комісії для розслідування, яка також вивчить роль приватних енергетичних компаній.

Відключення світла на Піренейському півострові: оператор електромереж заперечує метеорологічну версію 29.04.25, 15:20 • 4020 переглядiв

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро заявив, що його уряд звернеться до Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів з проханням провести "незалежний аудит електричних систем постраждалих країн, щоб повністю визначити причини цієї ситуації".

Нагадаємо

28 квітня в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики та звичних сервісів. Відомо про перших чотирьох жертв блекауту в Іспанії.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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