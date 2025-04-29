Відключення світла на Піренейському півострові: оператор електромереж заперечує метеорологічну версію

Португальський оператор електромереж REN заперечив інформацію про те, що масштабне відключення електроенергії на Піренейському півострові було спричинене рідкісним атмосферним явищем. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Оператор електромереж REN спростував свою причетність до заяви, яка активно поширювалась у соцмережах. Зокрема, у повідомленні йшлося про те, що масштабний блекаут був наслідком унікального метеорологічного явища.

REN підтверджує, що ми не робили цієї заяви - заявив AFP прес-секретар Бруно Сілва, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомляв, що електропостачання було відновлено в більшості районів Іспанії та Португалії рано вранці у вівторок після масштабних відключень по всіх країнах, хоча влада все ще намагається з'ясувати, що спричинило раптове відключення.