Відключення світла на Піренейському півострові: оператор електромереж заперечує метеорологічну версію
Київ • УНН
Португальський оператор електромереж REN заперечив інформацію про те, що масштабне відключення електроенергії було спричинене рідкісним атмосферним явищем. Компанія спростувала свою причетність до заяви про унікальне метеорологічне явище.
Португальський оператор електромереж REN заперечив інформацію про те, що масштабне відключення електроенергії на Піренейському півострові було спричинене рідкісним атмосферним явищем. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Оператор електромереж REN спростував свою причетність до заяви, яка активно поширювалась у соцмережах. Зокрема, у повідомленні йшлося про те, що масштабний блекаут був наслідком унікального метеорологічного явища.
REN підтверджує, що ми не робили цієї заяви
Нагадаємо
Раніше Reuters повідомляв, що електропостачання було відновлено в більшості районів Іспанії та Португалії рано вранці у вівторок після масштабних відключень по всіх країнах, хоча влада все ще намагається з'ясувати, що спричинило раптове відключення.