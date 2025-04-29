Іспанія та Португалія шукають причину блекауту після повернення світла

Електропостачання було відновлено ​​в більшості районів Іспанії та Португалії рано вранці у вівторок після масштабних відключень по всіх країнах, хоча влада все ще намагається з'ясувати, що спричинило раптове відключення, повідомляє Reuters, пише УНН.

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В Іспанії школи та офіси знову відкрилися, громадський транспорт відновив роботу після довгих затримок, затори на дорогах розсмокталися, і багато лікарень відновили електропостачання, тоді як інші продовжували працювати на генераторах.

В Іспанії майже повернули світло після збою, причиною може бути "зникнення" електрики

Іспанський оператор електромереж Red Electrica заявив, що зміг задовольнити практично весь попит країни на електроенергію у вівторок вранці, тоді як португальський аналог REN заявив, що надвечір понеділка всі 89 підстанцій у країні були відновлені та працювали.

Зараз на владу тиснуть, щоб вона пояснила, що стало причиною одного з найбільших відключень електроенергії, які коли-небудь спостерігалися в Європі.

Іспанія є одним із найбільших виробників відновлюваної енергії в Європі, але відключення у понеділок вже викликало суперечки про те, чи зробила нестабільність поставок електроенергії від сонця чи вітру її енергосистеми більш уразливими до такого відключення.

Джон Кемп, енергетичний аналітик і фахівець із державної політики, сказав, що для виявлення чітких причин послідовності збоїв, які призвели до відключення електроенергії, слідчим може знадобитися кілька місяців.

"У регіоні один із найвищих у світі показників проникнення відновлюваної генерації з вітру та сонця, тому відключення електроенергії стане прикладом того, як відновлювані генератори впливають на надійність, а також на перезапуск після масштабного збою", - сказав він.

Уряд Португалії заявив, що лікарні відновили роботу, аеропорти працюють, хоч і із затримками у Лісабоні, тоді як столичне метро відновлює роботу, а поїзди ходять.

Міністр промисловості Франції Марк Ферраччі заявив у вівторок радіостанції RTL, що Франція краще підготовлена ​​до запобігання відключенням електроенергії, подібних до тих, що сталися в Іспанії та Португалії, і що наслідки для Франції були "мінімальними" - у понеділок деякі райони Франції також зазнали коротких перебоїв у електропостачанні.