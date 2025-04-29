В Іспанії майже повністю відновили електропостачання після масштабного збою, причиною може бути дивне зникнення електрики

Електропостачання по всій Іспанії майже повністю відновлено після масштабного збою, близько 99,16% електроенергії знову в мережі, повідомив іспанський оператор мережі Red Eléctrica у вівторок вранці, пише УНН.

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"99,16% попиту на півострові вже відновлено, а виробництво становить 21 265 МВт. Усі підстанції мережі електропередачі працюють", - вказали у компанії.

Роботи, як вказано, продовжуються.

Масове відключення електроенергії, що залишило Піренейський півострів у темряві в понеділок, схоже, було викликане незрозумілим зникненням 15 гігават електроенергії з електромережі Іспанії, сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише Politico.

"Такого ніколи раніше не траплялося, - сказав Санчес із серйозним виглядом на пресконференції пізно ввечері в понеділок. - І експерти поки що не встановили, що стало причиною, але вони це зроблять".

Він додав, що "жодна гіпотеза не була відкинута, і всі можливі причини розслідуються".

Представник іспанського уряду повідомив, що "о 12:33 (за місцевим часом) 15 гігават енергії, що виробляється (в Іспанії), раптово зникли і залишалися відсутніми протягом п'яти секунд".

Там додали, що кількість електроенергії, яка раптово зникла з електромережі, була еквівалентна 60 відсоткам загального обсягу, що споживалася по всій країні на той час.

Раптове падіння доступної потужності дестабілізувало електромережу Іспанії, яка тісно інтегрована з португальською та пов'язана з рештою Європи через невелику кількість транскордонних з'єднань із Францією.

Едуардо Прієто, директор іспанського оператора системи передачі Red Eléctrica, у понеділок заявив, що відключення було викликане "дуже сильним коливанням в електричній мережі", яке призвело до "відключення енергосистеми Іспанії від європейської системи та падіння іберійської електромережі о 12:38 (за місцевим часом)".

Ситуація, яка зачепила мережі громадського транспорту, світлофори, лікарні та платіжні системи, безпрецедентна.

Як зазначає Reuters, причина незрозуміла, оскільки Португалія припустила, що проблема виникла в Іспанії, а Іспанія вказала на розрив зв'язку з Францією, вказує видання.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру заявив, що "немає жодних ознак" того, що відключення було викликане кібератакою. Тим не менш, ходили чутки про можливу диверсію, і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що він розмовляв із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Жуан Консейсау, член ради директорів португальського мережевого оператора REN, повідомив журналістам, що компанія не виключила можливості "дуже великих коливань електричної напруги, спочатку в іспанській системі, які потім поширилися на португальську систему".

"Може бути тисяча і одна причина, передчасно оцінювати причину", - сказав він, додавши, що REN перебуває в контакті з Іспанією.

Об'єднане командування кіберпростору, яке підпорядковується Штабу оборони та контролює кібербезпеку, та Національний криптологічний центр розпочали розслідування відключення електроенергії.

Санчес сказав, що відновлення подачі електроенергії в усій країні може зайняти більше часу, ніж очікувалося.

Як пише Reuters, електропостачання почало повертатися до деяких районів Піренейського півострова пізно ввечері у понеділок після того, як масштабне відключення зупинило більшу частину Іспанії та Португалії, приземливши літаки, зупинивши громадський транспорт і змусивши лікарні призупинити рутинну роботу.

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