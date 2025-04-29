В Испании почти полностью восстановили электроснабжение после масштабного сбоя, причиной может быть странное исчезновение электричества

Электроснабжение по всей Испании почти полностью восстановлено после масштабного сбоя, около 99,16% электроэнергии снова в сети, сообщил испанский оператор сети Red Eléctrica во вторник утром, пишет УНН.

Детали

"99,16% спроса на полуострове уже восстановлено, а производство составляет 21 265 МВт. Все подстанции сети электропередачи работают", - указали в компании.

Работы, как указано, продолжаются.

Массовое отключение электроэнергии, оставившее Пиренейский полуостров в темноте в понедельник, похоже, было вызвано необъяснимым исчезновением 15 гигаватт электроэнергии из электросети Испании, сказал премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет Politico.

"Такого никогда раньше не случалось, - сказал Санчес с серьезным видом на пресс-конференции поздно вечером в понедельник. - И эксперты пока не установили, что стало причиной, но они это сделают".

Он добавил, что "ни одна гипотеза не была отвергнута, и все возможные причины расследуются".

Представитель испанского правительства сообщил, что "в 12:33 (по местному времени) 15 гигаватт энергии, производимой (в Испании), внезапно исчезли и оставались отсутствующими в течение пяти секунд".

Там добавили, что количество электроэнергии, внезапно исчезнувшей из электросети, было эквивалентно 60 процентам общего объема, потреблявшегося по всей стране в то время.

Внезапное падение доступной мощности дестабилизировало электросеть Испании, которая тесно интегрирована с португальской и связана с остальной Европой через небольшое количество трансграничных соединений с Францией.

Эдуардо Прието, директор испанского оператора системы передачи Red Eléctrica, в понедельник заявил, что отключение было вызвано "очень сильным колебанием в электрической сети", которое привело к "отключению энергосистемы Испании от европейской системы и падению иберийской электросети в 12:38 (по местному времени)".

Ситуация, затронувшая сети общественного транспорта, светофоры, больницы и платежные системы, беспрецедентна.

Как отмечает Reuters, причина непонятна, поскольку Португалия предположила, что проблема возникла в Испании, а Испания указала на разрыв связи с Францией, указывает издание.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что "нет никаких признаков" того, что отключение было вызвано кибератакой. Тем не менее, ходили слухи о возможной диверсии, и премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что он разговаривал с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Жуан Консейсау, член совета директоров португальского сетевого оператора REN, сообщил журналистам, что компания не исключила возможности "очень больших колебаний электрического напряжения, сначала в испанской системе, которые затем распространились на португальскую систему".

"Может быть тысяча и одна причина, преждевременно оценивать причину", - сказал он, добавив, что REN находится в контакте с Испанией.

Объединенное командование киберпространства, которое подчиняется Штабу обороны и контролирует кибербезопасность, и Национальный криптологический центр начали расследование отключения электроэнергии.

Санчес сказал, что восстановление подачи электроэнергии во всей стране может занять больше времени, чем ожидалось.

Как пишет Reuters, электроснабжение начало возвращаться в некоторые районы Пиренейского полуострова поздно вечером в понедельник после того, как масштабное отключение остановило большую часть Испании и Португалии, приземлив самолеты, остановив общественный транспорт и заставив больницы приостановить рутинную работу.

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